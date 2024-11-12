Medipol Sağlık Grubu’ndan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Kıvanç Katmerlikaya, ozon tedavisinin son zamanlarda sağlık alanındaki kullanımının arttığını belirterek tedavi yönteminin detaylarını paylaştı. Ozonun, üç oksijen atomundan oluşan bir gaz olduğunu belirten Dr. Katmerlikaya, hastanelerde medikal oksijenin jeneratör aracılığıyla ozona çevrildiğini ve bu şekilde tedavide kullanıldığını ifade etti.

Son yıllarda sağlık alanında hızla yayılan yenilikçi yöntemlerden biri olan ozon tedavisi, farklı hastalıklarda sağladığı olumlu sonuçlarla adından sıkça söz ettiriyor. Ozonun, özellikle eklem ağrıları, nörolojik hastalıklar ve bağışıklık sistemini düzenleme gibi birçok sağlık sorununa iyi geldiği belirtiliyor. Medipol Üniversitesi Sefaköy Hastanesi’nden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Kıvanç Katmerlikaya, bu modern tedavi yönteminin sağladığı faydaları ve nasıl uygulandığını anlattı.

Çoklu hastalıklarda kullanılıyor

Dr. Katmerlikaya, ozon tedavisinin özellikle kireçlenme ve eklem aşınmalarına bağlı problemlerde kullanıldığını belirterek, Parkinson, MS gibi nörolojik hastalıklarda da tedavi edici etkilerinin görüldüğünü söyledi. Hastanın tedavi için yalnızca 15-20 dakika ayırmasının yeterli olduğunuvurgulayan Dr. Katmerlikaya, bazı özel durumlar hariç birçok hastaya güvenle uygulayabiliyoruz. Halk arasında ‘bakla hastalığı’ olarak bilinen favizm ve tiroit fonksiyon bozukluğu olan hastalara bu tedaviyi uygulamıyoruz. Ayrıca gebelere de önerilmiyor” dedi.

Nasıl uygulanıyor?

Ozon tedavisinin nasıl uygulandığı hakkında bilgi veren Dr. Katmerlikaya, “Tedavinin iki temel yöntemi bulunuyor. Sistemik ve lokal uygulama. Sistemik uygulamada hastanın yaklaşık 100 cc kanı alınıp ozonla birleştirilerek tekrar vücuda veriliyor. Burada kullanılan malzemelerin ozona dayanıklı olması gerekmektedir. Aksi takdirde tedavinin etkisi düşmektedir. Lokal uygulamada ise ozonlanmış kan kas içine, genellikle omuz veya kalça bölgesine enjekte ediliyor. Tedaviyle hastaların kan dolaşımı iyileştirilmekte ve bağışıklık sistemi düzenlenmektedir” diye konuştu.

Farklı hastalıklarda olumlu sonuçlar

Ozon tedavisinin depresyon gibi psikolojik durumlarda serotonin seviyesini artırarak olumlu sonuçlar verdiğini dile getiren Dr. Katmerlikaya, şeker hastalarında diyabetik ayak tedavisinde de başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirtti. Ozon tedavisinin bel ve boyun fıtıkları, kronik yorgunluk sendromu ve romatizmal hastalıklarda da etkili olduğunu söyledi. Eklem kireçlenmelerinde ozonun eklem içine uygulanabildiğini belirten Dr. Katmerlikaya, kas ağrıları olan hastalara ise uygun görülen noktalara uygulandığını dile getirdi.

Yan etkisi yok, sonuçlar yüz güldürücü

Ozon tedavisinin bilinen ciddi bir yan etkisi olmadığını vurgulayan Dr. Katmerlikaya, haftada bir ya da iki seans uygulanan tedavinin toplamda 10-12 seanslık kürler halinde yapıldığını ifade etti. Tedavinin sonunda yüz güldürücü sonuçlar aldıklarını belirten Katmerlikaya, “Hastanın durumuna göre tedavi süresi uzatılabiliyor ya da yıl içinde klinik değişikliklere bağlı olarak tekrarlanabiliyor” dedi. Ozon tedavisinin en büyük avantajlarından birinin düşük yan etki profili olduğunu dile getiren Dr. Katmerlikaya, tedavi sürecinde hastaların konforunun bozulmadığını sözlerine ekledi.