İdeal Cerrahi Tıp Merkezi Acil ve GETAT Ünitesi Sorumlu Hekimi Dr. Mehmet Kınacı; ozon tedavisinin bilimsel çalışmalarla kanıtlanan antiviral etkisi olduğunu söyleyerek, “Ozon tedavisi üst solunum yolu enfeksiyonlarında standart tedavi rejimine önemli bir destek sağlıyor” dedi.

Gribin bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler ve kronik hastalarda ciddi sonuçları olabileceğini söyleyen Dr. Mehmet Kınacı, “Belirgin bir şekilde bizim gördüğümüz enfeksiyon sıklığı da gribal enfeksiyon sıklığı da arttı. Gripte genel olarak halsizlik, yorgunluk, boğaz ağrısı, kas-eklem ağrıları, burun akıntısı, ateş, titreme, öksürük, baş ağrısı gibi birçok belirtiler görüyoruz. Bunların hepsi bir arada olduğu gibi, bazıları olup bazıları da olmayabiliyor. Son dönemde özellikle şiddetli baş ağrısı, vücut ağrıları ve de geçmeyen dirençli öksürük şeklinde de sıklıkla görebiliyoruz ve ne yazık ki bu belirtiler birkaç hafta devam edebiliyor. Grip ne yazık ki kronik hastalığı olan bağışıklığı zayıf kişilerde zatürre, solunum yetmezliği gibi yoğun bakım ihtiyacı dahi gerektirebilecek ciddi komplikasyonlara neden olabiliyor” dedi.

Dr. Kınacı, ozon tedavisinin antiviral etkisi olduğunu ve üst solunum yolu hastalıklarının tedavisine de destek sağladığını belirterek; “Ozonun bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış antiviral etkisi var. Hatta virüs deyince aklımıza ilk gelen virüs biliyorsunuz koronavirüs. Covid -19 hastalarında dahi etkileri gösterilmiş. Ozonun hem direkt hem de dolaylı antiviral etkileri var. Ozonun antiviral etkisi, doğrudan virüslerin inaktivasyonu şeklinde olduğu gibi, viral replikasyon inivisyonu, bağışıklık sisteminin uyarılması, antioksidan ve antienflamatuar etkiler gibi dolaylı etkileri yoluyla da ozon antiviral aktivitelere yol açıyor. Bunlardan dolayı da ozon tedavisi, grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarında standart tedavi rejimine önemli bir destek sağlıyor. Gribal enfeksiyonlarda özellikle istirahat çok önemli. İyi bir dinlenme hastalığın tedavisi açısından önem kazandı. Tabi ki bunun haricinde iyi bir uyku ve uyku düzeni önemli. Özellikle gece 23.00 ile 02.00 arasında melatonin salgısını en iyi olacak şekilde uyku olması bağışıklık sistemini de güzel destekliyor. Ayrıca tabi gelişi güzel değil ama özellikle fitoterapi konusunda yetkin bir hekim tarafından destek alınarak kullanılacak olan antiviral özelliği olan zencefil, ekinezya, nane ve kekik gibi bitkisel desteklerde tabi ki bu dönemde destek olarak kullanılabilir” ifadelerini kullandı.