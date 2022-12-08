Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi birimlerindeki erişilebilirlik faaliyetlerini değerlendirmek ve yeni stratejilerin belirlenmesi amacıyla Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi birimlerindeki erişilebilirlik faaliyetlerini değerlendirmek ve yeni stratejilerin belirlenmesi amacıyla Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Tahir Karauğuz Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, üniversitenin ilgili birimlerinin dekan, dekan yardımcısı, müdür, müdür yardımcıları, daire başkanları ile fakülte ve yüksekokul sekreterleri katıldı. Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Üniversitenin 2023 yılı erişilebilirlik vizyonu ve erişilebilirlik temalı çalışmalarında gelinen son nokta hakkında açıklama ve değerlendirmelerde bulundu.

Engelli bireylerin temel ve sosyal haklardan eşit biçimde yararlanabilmesi ve erişilebilir bir dünya oluşturulabilmesi yolunda üniversitelere önemli görevler düştüğünü belirten Rektör Özölçer, Üniversitede her türlü engeli ortadan kaldıracak faaliyetleri sürdürmekte kararlı olduğunu ifade etti. Özölçer konuşmasının ardından Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Şebnem Demircan Gümüş, Yükseköğretim Kurumuna "Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülü" ve "Engelsiz Üniversite Programı Nişanı" için başvuracak birimlerin çalışmaları ve Mekanda Erişilebilirlik Turuncu Bayrak başvuruları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Hakan Kalyon ise yaptığı sunumda katılımcıları Eğitimde Erişilebilirlik ve Sosyo-Kültürel Faaliyetlere Erişilebilirlik ile Program Nişanı başvuru süreçleri hakkında bilgilendirdi.

Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve birim temsilcilerinin de görüşlerini ilettiği toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.