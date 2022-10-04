Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Dünya Yürüyüş Günü” etkinlikleri çerçevesinde obeztiye dikkat çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılan Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, obezite hastalığına dikkat çekerek vatandaşları yürümeye davet etti.

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Dünya Yürüyüş Günü” etkinlikleri çerçevesinde obeztiye dikkat çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılan Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, obezite hastalığına dikkat çekerek vatandaşları yürümeye davet etti.

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde kamu kurumlarının desteğiyle “Dünya Yürüyüş Günü” etkinlikleri çerçevesinde obeztiye dikkat çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Devlet Bahçeli Meydan’ında bir araya gelen protokol üyeleri ile yüzlerce öğrenci ve vatandaş “Hareket Et Sağlıklı Yaşa” sloganlı giydikleri tişörtlerle ellerinde “Her gün 10 bin Adım” “Sende olabilirsin Diyabet Her Gün Hareket Et” dövizleriyle Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüş sonunda gazetecilere açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, obezite hastalığına dikkat çekerek vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.

Vatandaşlara kısa mesafeli de olsa yürümeleri gerektiğini hatırlatan Öznavruz, “Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle Osmaniye Sağlık Müdürlüğü ve kamu kurumlarımızın desteğiyle bugün farkındalık yürüyüşü yaptık. Bütün dünyada özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde obezite bizim en büyük düşmanlarımızdan bir tanesi. Pandemi süreci nedeniyle fiziksel aktivitenin unutulduğu bir süreçte Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza yürüyüş nedeniyle bir farkındalık oluşturmaya geldik. Bu vesileyle birlikte başta diyabet olmak üzere yukarı tansiyon gibi hastalıkları, kas eklem hastalıklarının biliyoruz. Bütün vatandaşlarımıza özellikle giriş çıkışlarında ve işini gülerken günlük yarım saat bir fiziksel aktivite yapmasını istiyoruz. Özellikle vatandaşlarımıza şunu diyoruz. Kısa mesafeleri yürüyelim. Evlerimize giderken birkaç durak öncesinde toplu taşıma araçlarımızdan yine geri geri yürümeyi tavsiye ediyoruz. Yine alışverişe gittiğimiz an itibariyle alışveriş yapacağımız yere iki yüz, üç yüz metre uzağa araçlarımızı park ederek yürüyelim. Asansörlü olan binalarımızda asansörü terk edelim. Yürüyerek merdivenlerimizi çıkalım diye diyorum. Ben bu çerçevede başta Osmaniyeli vatandaşlarımız olmak üzere bütün vatandaşlarımıza sağlıklı güzel günler diliyorum” dedi.