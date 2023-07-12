Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ikili eğitimin sonlandırılması için kazandırılan 48 sınıflık ve 24 sınıflık okulların yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Özlü, 24 sınıflık+ spor salonu olacak şekilde yapılacak yeni okul alanını da gezerek yetkililerden gereken çalışmaların hızlıca tamamlanmasını istedi.

Başkan Faruk Özlü kentteki ikili eğitimi sonlandırılarak öğrencilerin fiziki şartları iyileştirilmiş, nezih, ferah ve daha sağlıklı ortamlarda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri adına ön ayak olduğu eğitim yatırımlarında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

İlk durak Kasım Aktaş Ortaokulu

İlk olarak Aziziye Mahallesinde eski SGK binasının bulunduğu alanda 24 sınıflığı hayırsever iş insanı Kasım Aktaş 24 sınıflığı ise Milli Eğitim Bakanlığı ve Düzce Belediyesi tarafından yapılan ortaokulu inceleyen Faruk Özlü’ye Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Okulun son durumu hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alan Özlü, kalan eksikliklerin de bir an önce tamamlanarak okulun eğitime hazır hale getirilmesini istedi.

Azmimilli İlkokulunda sona yaklaşıldı

Düzce Belediyesi arsası üzerine yapımı başlanılan Azmimilli Mahallesinde i ilkokula geçen Faruk Özlü ve beraberindeki heyet, devam eden inşaat çalışmalarını yerinde takip etti. Okulun tüm alanlarını detaylı şekilde gezen Özlü’ye inşaat yetkilileri tarafından devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yeni okul geliyor

Darıcı Mahallesi terminal mevkiinde bulunan Düzce Belediyesine ait 10 bin metrekarelik alanda yapılacak olan 24 sınıflık okul ve spor salonunun yerinde de inceleme gerçekleştiren Özlü, kısa süre içerisinde inşa çalışmalarına başlanması beklenen yeni okulla birlikte Düzce’de ikili eğitim sorununun ortadan kalkacağını ifade etti.