DÜZCE(İHA) – 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bilimi toprağa, teknolojiyi ağaca, sanayiyi de meyveye benzeterek Türkiye’nin yaşadığı en önemli sorunların başında bilim, teknoloji ve sanayi arasında bağ kurulamaması geldiğini ifade etti.

Cumhuriyetimizin 100. Yıl Kutlamalarında birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Düzce Üniversitesi, “100. Yılında Türkiye’nin Bilim Teknoloji ve Sanayi Vizyonu” adlı konferansla ilk programını gerçekleştirdi.

Programın açılışında konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, ülkemizin ikinci yüzyılına girdiğini ifade ederek sözlerine başladı. İlk yüzyılda Cumhuriyet’in kurulduğunu ve olgunlaştığını belirten Rektör Nedim Sözbir, ikinci yüzyılda ise ülkemizin takip edilen, sözü etkili, dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisinde yer alan bir ülke olacağına inandığına işaret etti. Ülkemizin ikinci yüzyılında en önemli fonksiyonun bilim ve teknoloji üreten üniversitelere düştüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Sözbir, Dr. Faruk Özlü’ye katılımlarından dolayı teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Programda “Cumhuriyet’in 100. Yılında Türkiye’nin Bilim Teknoloji ve Sanayi Vizyonu” başlıklı konferansını vermek üzere kürsüye davet edilen 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayarak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi saygıyla anarak konuşmasına başladı.

“Geleceğin teknolojisini hayal edip ileri teknoloji üretmek çok önemli”

Ülkemizin son 20 yılda ulaşımdan altyapıya büyük aşama kaydettiğine dikkat çeken Dr. Faruk Özlü, bundan sonra büyük sıçramayı gerçekleştirmenin zamanı geldiğini vurguladı. Nitelikli, donanımlı ve vasıflı insanlarla sıçrama yapmanın önemine değinen Özlü, ülkemizin yarıştığı rakiplerini geride bırakmasının tek yolunun bilim, teknoloji ve sanayiden geçtiğinin altını çizdi.

Ülkemizin Ar-Ge ve teknoloji üretimine ayırdığı payın yüzde 1, dünya ticaretinden aldığı payın da yüzde 1 olduğu bilgisini paylaşan Faruk Özlü, bu oranı artırmamız gerektiğini dile getirerek, teknoloji ve Ar-Ge’yle ekonomi arasında ciddi korelasyon olduğunu sözlerine ekledi.

Ağaç modelinden söz eden Faruk Özlü, bilimi toprağa, teknolojiyi ağaca ve sanayiyi de meyveye benzeterek Türkiye’nin yaşadığı en önemli sorunların başında bilim, teknoloji ve sanayi arasında bağ kurulamaması geldiğini ifade etti. Geleceğin teknolojisini hayal edip ileri teknoloji üretmenin önemi üzerinde duran Dr. Faruk Özlü, katılımcıların sorularını da yanıtlayarak konuşmasını noktaladı.

Programda Dr. Faruk Özlü’ye Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir tarafından hediye takdiminde bulunuldu. Programın sonunda Dr. Faruk Özlü, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ve protokol üyeleri Cumhuriyet’in 100. Yılında Cumhuriyet Sergisi’ni de ziyaret etti.