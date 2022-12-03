Eskişehir’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Avukat Lütfi Ergökmen Özel Eğitim Uygulama Okulu, verdiği özel eğitimler ile özel çocukların adeta ikinci evi oluyor.

Eskişehir’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Avukat Lütfi Ergökmen Özel Eğitim Uygulama Okulu, verdiği özel eğitimler ile özel çocukların adeta ikinci evi oluyor.

Kentin çeşitli bölgelerinden gelen 117 orta düzey ve ağır düzey otizmli çocuk, bu özel okulda temel derslerin yanı sıra atölyelerde çalışarak meslek öğreniyor. Atölyelerde müzik, resim ve spor gibi alanlarda eğitim alan öğrenciler, becerilerini geliştirerek geleceğe hazırlanıyor. Özellikle evde eğitim vermekte zorlanan ailelere destek olan okul, özel gereksinimli çocukların sosyal yaşantılarına da verdiği eğitimlerle faydalı oluyor.

‘’İkimiz birlikte yemek yapıyoruz, o seviyeye geldik’’

Okul aile birliği üyesi olan ve oğlu 6 yıldır özel eğitim gören Tülay Şengül, oğlunun azimle devam ettiği eğitiminde oldukça ilerleme kaydettiğini dile getirdi. Oğlunun günlük becerilerinin gelişmesinde eğitimin çok faydasının olduğunu belirten Şengül, ‘’Neredeyse çocukların ilk adımından beri buradayız. Yavaş yavaş ilerlemelerimiz ve azimle hiç bırakmadan devam edişimizle bayağı gelişme kaydettik. Günlük becerilerde uygulama eğitiminin ve okulun desteğinin gerçekten faydası oluyor. Evde kendi işini kendisi görmeye başladı. İkimiz birlikte yemek yapıyoruz, o seviyeye geldik. Hiçbir sorunumuz kalmadı diyebilirim’’ ifadelerini kullandı.

‘’Dışarıdaki bakışlardan, aşağılayıcı sözlerden çok fazla etkileniyoruz’’

Eğitimin zorluğundan çok dışarıdaki insanların bakışları ve aşağılayıcı sözlerinden etkilendiklerini belirten bir başka veli Gülbiye Ercan, insanlardan destek beklediklerini vurguladı. Özellikle otizimli çocuklar için spor alanında verilen eğitimlerin artması gerektiğini ifade eden Ercan, ‘’Dışarıdaki bakışlardan, aşağılayıcı sözlerden çok fazla etkileniyoruz. Aileler olarak biz çocuklardan daha fazla etkileniyoruz. Bizlere gerçekten destek olmalarını istiyoruz çünkü biz bir koşuşturma içindeyiz. Biz yapabiliyoruz, ilmek ilmek işliyoruz, sürekli de deniyoruz ama en ufak bir aşağılayıcı söz ya da bakış bizi o an dibe sokabiliyor. Bir süre toparlanmamız zor oluyor. Bize destek olsunlar, bu çocuklar her şeyi yapabiliyorlar. Ders sayılarının artmaması bizim tek sıkıntımız. Özellikle otizmli çocuklar için spor alanında ders sayısı artışı istiyoruz. Ergenlikle beraber bizim davranış problemlerimiz artıyor ve bunu masa başı eğitimden daha fazla sporla aşabiliyoruz. Bir yerden sonra da tıkanıp kalıyoruz, yetersiz kalıyoruz” dedi.

‘’12 yaşında ağır otizmli ikizlerim var’’

İkiz kız çocuklarının ikisinin de ağır otizmli olduğunu dile getiren Songül Elmacı, iki özel gereksinimli çocuğa bakmanın zorluklarından bahsederek okulun bu konuda oldukça destek olduğunu söyledi. Sosyal yaşantılarının nerdeyse hiç olmadığını belirten Elmacı, ‘’12 yaşında ağır otizmli ikizlerim var. Okullar sayesinde biraz daha yetiniyoruz. Okulumuzdan çok memnunuz, çok güzel bakıyorlar, eve tertemiz geliyorlar. Ama onun haricinde evde de eğitimin devam etmesi gerekiyor. 2 tane oldukları için ben tek yetemiyorum. Sosyal yaşantı hiç yok, sokağa çıkamıyoruz, parka gidemiyoruz, insanların bakışları çok rahatsız ediyoruz. Alışverişe bile birlikte çıkamıyoruz. Öfke nöbetlerimiz ve krizlerimiz çok olduğu için bazen çaresiz kalıyoruz. Bence iki tane engelli bir evde olduğu zaman destek çıkılmalı. Yardımcı öğretmen gibi bir şey olmalı çünkü gerçekten bir çocuğu eğitirken diğerini eğitemiyorsunuz, çok zor oluyor” diye konuştu.

‘’Orta düzey ve ağır düzey otizmli çocuklara hizmet veriyoruz’’

Okul Müdürü Bülent Duru ise, hitap ettikleri öğrencilerin özel eğitim alanında daha ağır diye nitelendirilen grup olduğunu söyledi. Eğitim programlarının çocuklara yönelik farklılaştığından bahseden Duru, “Okulumuz 2017 yılında Vadişehir Uygulama Merkezi adıyla açıldı. Bu yıl nisan ayı içerisinde okulumuzun yeni adıyla tekrar eğitime devam etme durumu oldu. Şu anda okulumuz birinci ve ikinci kademe de toplam 117 öğrencisiyle, orta düzey ve ağır düzey otizmli çocuklara hizmet vermektedir. Şu anda bizim hitap ettiğimiz, özel eğitim alanında daha ağır diye nitelendirdiğimiz öğrenci grupları. Dolayısıyla eğitim programlarımız bu çocuklara yönelik daha farklılaştırılmış durumlar içeriyor” dedi.