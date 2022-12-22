Törenin ardından Özkan Sümer’in ilk lisansını aldığı Amatör Lig takımlarından Yolspor’un kulüp başkanı Mahir Celap, Sümer’in isminin yazılı olduğu formayı eşi Kamer Sümer’e verdi.

Özkan Sümer’in Maçka ilçesindeki aile mezarlığında gerçekleştirilen anma törenine, Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, bordo-mavili kulübün eski yöneticileri ve futbolcular da katıldı.

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Trabzonspor’da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevinde bulunan tek kişi olarak tarihe geçen Özkan Sümer, vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı.

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