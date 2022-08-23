İddiayı kaybeden Kenan Özkan, “Sağlık olsun yabancıya kaybetmedim. Ben de aşkta kazandım” diyerek esprili bir şekilde cevap verdi.

Yoğun geçen set çalışmalarından fırsat buldukça Bodrum’a ailesiyle birlikte tatile gelen Öztürk, eşi Kenan Özkan’la iddiaya girerek Flyboard yaptı. Denizde eğlenceli anlar yaşayan ünlü çift, ilk deneyimlerinde oldukça başarılı olurken, iddiayı da Eylül Öztürk kazandı.

Depremde anne ve babasını kaybeden ünlü oyuncudan duygulandıran paylaşım

Depremde anne ve babasını kaybeden ünlü oyuncudan duygulandıran paylaşım

TRT 1’de yayınlanan Mükemmel Eşleşme dizisinin güzel oyuncusu Eylül Öztürk, eşi iş adamı Kenan Özkan ile birlikte önceki gün Bodrum Yalıkavak’taki Miya Beach’de görüntülendi.

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