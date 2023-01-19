AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, gündemdeki sıcaklığını koruyan 6’lı masanın aday konusu üzerinden muhalefete yüklenerek, “6’lı diyorlar ya hepimiz biliyoruz ki ‘7’li’ bir de masanın altına saklanan var ama onu söyleyemiyorlar. Bunlar koalisyon vaat ediyorlar, 7’li koalisyon, 7’li kaos, 7’li kavga vaat ediyorlar Türkiye’ye. Çok merak ediyorum HDP’ye ne verecekler diye? HDP bir şey almadan bırakmaz. İçişleri ve Savunma, yanına bir de Gençliği versinler. Allah iyiliklerini versin, millette bunu görüyor zaten” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, gündemdeki sıcaklığını koruyan 6’lı masanın aday konusu üzerinden muhalefete yüklenerek, “6’lı diyorlar ya hepimiz biliyoruz ki ‘7’li’ bir de masanın altına saklanan var ama onu söyleyemiyorlar. Bunlar koalisyon vaat ediyorlar, 7’li koalisyon, 7’li kaos, 7’li kavga vaat ediyorlar Türkiye’ye. Çok merak ediyorum HDP’ye ne verecekler diye? HDP bir şey almadan bırakmaz. İçişleri ve Savunma, yanına bir de Gençliği versinler. Allah iyiliklerini versin, millette bunu görüyor zaten” dedi.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından ‘Dünden Bugüne Yol Arkadaşlarımla’ programı düzenlendi. Afyonkarahisar Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Afyonkarahisar Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda AK Parti üyesi katıldı. Toplantıda ahde vefa ön plana çıkarken AK Parti’nin kuruluşundan bugüne kadar emek veren tüm üyelere teşekkür edildi. Programın açılışında konuşan ve muhalefet yüklenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, konuşmasında 6’lı masayı hedef aldı. Özhaseki, “6’lı diyorlar ya hepimiz biliyoruz ki ‘7’li’ bir de masanın altına saklanan var ama onu söyleyemiyorlar. O kafayı arada bir uzatıyor oradan diyor ki ‘bir dakika ben de buradayım, beni yok sayamazsınız, eğer beni yok sayarsanız gösteririm seçimlerde Ankara’da, İstanbul’da neler yaptığımızı gördünüz, bak şimdi de yaparız ha ’7’li bir masa var burada, emin olun bu 7’li masadakiler, genel başkanlarını da ekiplerini de kastederek söylüyorum yolda görseler bir birlerine selam vermezler. Yetişme tarzı aynı değil bunların, dünyaya bakışları aynı değil bunların. Dünyayı okumaları aynı değil bunların. Bunlar bir birlerinden çok farklılar. Bir gün olsun eşlerini yanlarına alıp bir çay içmeye gitmemişlerdir, ömürleri boyunca ama onları bir motivasyon bir arada tutuyor ‘Recep Tayyip Erdoğan gitsin, ne olursa olsun.’ Tam bir yıkım hekimi gibi. Hani şair diyor ya ‘Gel şu Süleymaniye’yi yıkalım desem iki kazma kürek, iki de ırgat gelir. Ama gel yeniden yapalım desem işte önce bir Sinan bir de Süleyman gelir, yani kolay değil yapmak.’ Biz Süleyman’ımızı’da, Sinan’ımızı da bulduk, yolumuza devam ediyoruz” dedi.

“Bunlar koalisyon vaat ediyorlar, 7’li koalisyon, 7’li kaos, 7’li kavga”

6’lı masanın Türkiye’ye koalisyon yani kaos vaat ettiğini ifade eden Özhaseki açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bazen milleti de çok iyi anlıyorum yani bizi böyle enayi yerine koymasalar çok daha iyi olur. 1 senedir oturuyorlar, kalkıyorlar tek konuştukları şey var ‘kim aday?’ Hepimiz biliyoruz çünkü tartışılıyor, Allah’tan arada birileri çıkıyor da söylüyor. Kimin aday edileceği konuşuluyor, geçenlerde diyorlar ki inşallah ay başında adaylık konusunu konuşacağız. Ya bu kadar da aklımızla alay etmeyin ya. 1 senedir çabalıyorsunuz zaten, düşüne düşüne bulmuşlar ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem.’ Ne demek bu? Net söylüyorum, eskiden koalisyon hükümetlerinden bir kaçını görmüş, içlerinde az çok yaşamış bilen bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bunlar koalisyon vaat ediyorlar, 7’li koalisyon, 7’li kaos, 7’li kavga vaat ediyorlar Türkiye’ye. Oturma sırasına 1 ayda karar veremeyenler, Ukrayna savaşı çıktığında nasıl bir karar verecekler?”

“HDP bir şey almadan bırakmaz”

Konuşmasında 6’lı masanın HDP’ye de vaatlerinin olduğunu öne süren Özhaseki, “Ekonomide ne düşünüyorlar, ben de çok merak ediyorum. Orada masada oturanlardan liberaller de var, aşırı uç komünist gibi bir kafaya sahip olanlarda var. İstanbul Sözleşmesi ne olacak deyin, Saadet Partisi bir tarafa bakıyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bir tarafa bakıyor. Suriyeliler meselesini konuşalım değin İYİ Parti bir tarafa bakıyor, öbürleri bir başka tarafa bakıyor. Her konuda birbirlerinden farklı olan adamların, her bir konuda aykırı olan adamların bunca muhalefetin bir araya gelerek medeniyet kurmasını bekleyebilir misiniz? Mümkün değil öyle bir şey. Ama kafalarında tek bir motivasyon kaynakları var, Recep Tayyip Erdoğan gitsin. Gidince ne olacak peki? Bunlarda bölüşecekler canım. İstanbul’dan bahsederler şimdi 6 tane yardımcı Cumhurbaşkanından bahsediyorlar, bir tane bakanlıktan bahsediyorlar. Ben de çok merak ediyorum HDP’ye ne verecekler diye? HDP bir şey almadan bırakmaz. İçişleri ve Savunma, yanına bir de Gençliği versinler. Allah iyiliklerini versin, millette bunu görüyor zaten” dedi.

Öte yandan, programın sonunda partiye katılanlara rozetleri Özhaseki tarafından takıldı.