AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mahmut Gürcan’ın katılımlarıyla Tomarza’da Bayramlaşma Programı düzenledi.

AK Parti İlçe Başkanlığını tarafından düzenlenen bayramlaşma programına; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mahmut Gürcan, AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcıları, önceki dönem İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Şahin başta olmak üzere, elediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Tomarzalı katıldı. Büyük bir kalabalık tarafından karşılanan Özhaseki’ye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özhaseki, vatandaşlarla tek tek bayramlaşarak sohnet etti. AK Parti İlçe Başkanı Erhan Şahin ve Belediye Başkanı Davut Şahin’in kısa selamla konuşmaları ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Milletvekili Adayı Mahmut Gürcan vatandaşlara seslendi.

Programın ardından Özhaseki ve beraberindekier ilçeden ayrıldı.