Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan yönetmelik değişikliği sonrasında ortaya çıkan Kayseri OSB’deki GES üreticilerinin sıkıntılarının çözüme kavuşması için çabalarını sürdürüyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan yönetmelik değişikliği sonrasında ortaya çıkan Kayseri OSB’deki GES üreticilerinin sıkıntılarının çözüme kavuşması için çabalarını sürdürüyor.

Başkan Yalçın’ın çözüm arayışı girişimleri çerçevesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ile GES üreticisi sanayiciler, Kayseri OSB Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, GES kurulumu ile elektrik üretimi gerçekleştiren Kayseri OSB sanayicilerinin, yapılan yönetmelik değişikliği sonrasında ortaya çıkan sıkıntılarını ve çözüm önerilerini dinledi. Özhaseki, toplantıda EPDK tarafından yapılan değişiklik sonrasında gündeme gelen sıkıntıların çözümü için çalışmalar yürütüldüğünü aktardı. GES ile elektrik üretimi yapan sanayicilerin çözüme yönelik farklı fikirlerini tek tek dinleyen Özhaseki, sorunun çözümü noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile bir toplantı gerçekleştirilmesinin planlandığını belirtti.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye böylesine önemli bir toplantıya katılmalarından dolayı şükranlarını sunduklarını ifade ederek, Kayseri OSB’de GES ile elektrik üretimi yapan sanayicilerin sıkıntılarının çözümü noktasında çabalarının süreceğini kaydetti.