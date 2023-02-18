Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen afet ve acil durum yönetim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “807 belediyemizi deprem bölgelerine görevlendirdik. Bu afetten toplamda 11 ilimiz ve 54 ilçemiz çok ciddi etkilendi. Kahramanmaraş’ta da toplam 105 belediyemiz şu an hizmet veriyor” dedi.

Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen afet ve acil durum yönetim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “807 belediyemizi deprem bölgelerine görevlendirdik. Bu afetten toplamda 11 ilimiz ve 54 ilçemiz çok ciddi etkilendi. Kahramanmaraş’ta da toplam 105 belediyemiz şu an hizmet veriyor” dedi.

İncelemelerde bulunmak üzere şehre gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, milletvekilleri, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler yer aldı. Programın ardından açıklamalarda bulunan Ünal, “Depremin meydana geldiği günden itibaren devlet ve milletimiz adeta kenetlenerek, uyumadan, büyük bir organizasyon becerisiyle yaraları sarmaya çalışıyor. İnşallah el birliğiyle şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağız. Yerel yönetimlerimiz de bu süreçte kenetlenerek birbirinin yardımına koştular. Yerel Yönetimler Başkanlığımızın koordinesinde ülkemizin dört bir yanından belediyelerimiz ilk günden itibaren deprem bölgesindeler. Tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah bizlere bir daha böyle bir acı yaşatmasın” dedi.

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremden toplamda 11 il ve 54 ilçenin etkilendiğini belirten AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Öncelikle Kahramanmaraşlı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir daha böyle bir afetle karşılaşılmamasını diliyorum. Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız depremin ilk gününden itibaren hep birlikte bu acıyı paylaşıyor, herkese yardımcı olmaya çalışıyorlar. Herkese Allah’tan kolaylık diliyorum. Karşılaştığımız en büyük afet. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız sahadalar. Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak bizler de ilk günden itibaren 807 belediyemizi deprem bölgelerine görevlendirdik. Bu afetten toplamda 11 ilimiz ve 54 ilçemiz çok ciddi etkilendi. Kahramanmaraş’ta da toplamda 105 belediyemiz şu an hizmet veriyor. İnşallah kısa süre içerisinde de inşaat çalışmaları başlayacak. Deprem bölgesinde bulunan diğer illerde de belediyelerimiz çalışmalarını sürdürüyor” şeklinde konuştu.