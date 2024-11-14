Özhan Market, Nilüferköy Şubesi açılışa özel çok iyi fiyatlarla faaliyete başladı.

Bursa’nın ilk yerel market zinciri Özhan Market, yeni mağazalarıyla büyümeye devam ediyor. Hizmet anlayışıyla her zaman ön plana çıkan market, kalitesini çok daha fazla kişiye ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede açılan Nilüferköy Şubesi, bugün açılışa özel indirimlerle hizmete başladı.

Çok özel fiyatlarla açıldı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan market zincirinin Genel Müdürü İbrahim Özhan, Nilüfeköy Şubesi ile genişleyen mağaza ağlarına bir yenisini daha eklediklerini vurgulayarak, "Mağazamız, açılış dolayısıyla çok özel fiyatlarla faaliyetine başladı. Nilüferköy halkımızı, indirimlerimizden faydalanmaları için mağazamıza bekliyoruz. Yeni şubemiz hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Sadece yeni mağazalar açmakla kalmayan market, aynı zamanda lojistik ve operasyonel altyapısını da güçlendiriyor. Bu çerçevede, yine kısa bir süre önce Nilüferköy’de ikinci deposunu hizmete açan Özhan Market, böylece daha geniş bir ürün yelpazesini daha hızlı ve verimli bir şekilde sunmayı hedefliyor.