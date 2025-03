Özhan Market, Ramazan ayına özel erzak paketleri, bütçe dostu kampanyalar ve büyük indirimlerle bu sene de vatandaşların yanında olacak.

Özhan Market, Ramazan ayına özel avantajlı kampanyaları, geniş ürün yelpazesi ve kalite anlayışıyla müşterilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Ramazan boyunca sağlıklı, taze ve lezzetli ürünleri uygun fiyatlarla sunmayı hedefleyen ilk yerel market zinciri, sofraları zenginleştirecek seçenekleriyle Bursalıların yanında olacak.

Her gün taze ve hijyenik şartlarda sunulan ürünleriyle dikkat çeken firma, et reyonundan unlu mamullere, meyve-sebze reyonundan temel gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpazede Ramazan ayında da hizmet vermeye devam edecek. Özhan Market, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan’a özel hazırladığı zengin içerikli Ramazan paketleri ile dikkat çekiyor. Kuru bakliyat, kahvaltılık ürünler, temel gıda maddeleri ve içeceklerden oluşan bu paketler, isteğe bağlı olarak kişiye özel içeriklerle de düzenlenebilecek.

Ramazan ayına özel insert indirimleri ile en çok tercih edilen gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde bütçe dostu fırsatlar sunan market zinciri, özellikle iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezleri olan ürünlerde büyük avantajlar sağlayacak. Her ayın son çarşamba, perşembe ve cuma günleri gerçekleştirilen "Dolu Dolu İndirimler" kampanyası, Ramazan ayında da market zinciri dostlarına "dolu dolu indirimler" sunacak.

Müşteri memnuniyetini ve güvenliğini en üst seviyede tutmayı ilke edinen Özhan Market, mağazalarında hijyen standartlarına tam uyum sağlayarak Ramazan boyunca müşterilerine gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilecekleri bir ortam sunuyor.