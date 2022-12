Bursa’nın birçok noktasında yer alan Özhan Marketler Zinciri, Nilüfer İlçesi Cumhuriyet Mahallesi’ne yeni bir mağaza açarak nokta sayısını 51’e çıkardı.

Bursa’nın birçok noktasında yer alan Özhan Marketler Zinciri, Nilüfer İlçesi Cumhuriyet Mahallesi’ne yeni bir mağaza açarak nokta sayısını 51’e çıkardı.

Özhan’ın Cumhuriyet Mahallesi’ndeki mağazası 27 Aralık’ta kapılarını açtı. Her yeni açılan mağazada dostlarının hayat kalitesini arttıracak sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik hizmet sunduklarını belirten Mağazalar Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, “Mağaza sayımız arttıkça dostlarımızın sayısı da artıyor. Bizi tercih eden Bursa halkından aldığımız güçle Cumhuriyet mahallesindeki mağazamızı açmanın heyecanını yaşıyoruz. Kalitemize ihtiyaç duyulan ve müşterilerimizin talep ettiği her bölgede kontrollü bir şekilde yer almaya gayret gösteriyoruz. Cumhuriyet mağazamızda da güler yüzlü hizmetimizi sunarak yeni dostlar edineceğiz” dedi.

Mağazalar zinciri, vazgeçilmez unsurları olan kalite ve güveni esas alıp, dostlarının taleplerini ön planda tutarak, müşteri memnuniyetiyle, büyümeye, gelişmeye ve fark oluşturacak projeler sunmaya devam ediyor. Müşteri memnuniyetini ve mutluluğunu diğer her şeyin üzerinde tutan firma, yeni mağazasında da mutlu müşteriler hedefliyor.

Birçok ürün grubunda açılışa özel süper indirimler

Oluşturduğu kampanyalarla, her zaman müşterilerinin beklentilerini karşılamayı hedefleyen mağazalar zinciri, açılışa özel birçok üründe uyguladığı özel fiyatlar, promosyonlar, hediyeler ile müşterilerini memnun ediyor. Cumhuriyet mağazasında zengin marka seçeneklerinin yanı sıra et ve et ürünleri, şarküteri grubu, Meze çeşitleri, meşrubat, deterjan, gıda reyonları ve fast food ürünleriyle ihtiyaç duyulan her ürünü bulmak mümkün.

Firma yıl boyunca düzenlediği özel kampanyalarla dostlarının yüzlerini güldürüyor.