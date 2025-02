CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir televizyon kanalında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere arasında geçtiğini iddia ettiği diyalog, AK Parti tarafından yalanlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün özel bir televizyon kanalında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere arasında yaka paça bir gerginliğin yaşandığını iddia etmişti. Bu iddianın ardından Kurum, sosyal medya hesabından, Yeşilçam sinemasından ’Atma Ziya’ repliklerini içeren bir videolu paylaşım yaparak olayı yalandı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bülent Kablan açıklamada bulundu. Olayın iftiradan ibaret olduğunu vurgulayan Başkan Kablan, "Özgür Özel biliyorsunuz basında yani hiçbir şekilde aslı olmayan, aslı astarı olmayan tümüyle yalan ve iftira olan bir açıklamada bulundu. Muhtemelen bunu kendi başkanının beyanı üzerine yapmıştır. Muhtemelen Tutdere, Özgür Özel’in Adıyaman ziyaretinde gündem olabilmek için böyle bir yalan ve iftira atmış olabilir. Bakanımızın her Adıyaman ziyaretinde sadece bizler değil, basın mensupları, kamu görevlileri, ilgili vatandaşlar, gezdiğimiz yerlerdeki şantiyelerdeki görevliler, mühendisler, işçiler hep yanımızda oluyorlar. Bu süreçlerin hiç birinde ne buna benzer bir söylem, ne buna benzer her hangi bir davranış olmadı. Zaten Bakanımız Kurum, nezaketiyle ve kibarlığıyla bilinen biridir. Bunu ima edecek durum dahi olmadı. Tam tersine sayın Tutdere, bakanımızın Adıyaman’a yaptığı her ziyaretinde çalışmalardan dolayı sürekli teşekkür etti ve minnetlerinin olduğunu da söyledi. Dediğim gibi bu ortamlarda sadece Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere değil, CHP belediyelerine ait belediye başkanları da bulunuyordu. Tabi bir de şöyle bir durum var, burada anlatılan konuya göre doğrudan muhatap Tutdere, ben Tutdere’den bu olay ne zaman olmuş, nerede olmuş, nasıl olmuş açıklamasını istiyorum. Böyle bir şey de yoktur, bu olay tamamıyla yalan ve iftiradır" diye konuştu.