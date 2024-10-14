CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaz ortalaması 1 milyon olan bu kente 96 bin kişi üzerinden ödenek yollamanın aslında bu kenti siyasi tercihinden dolayı cezalandırmaktan başka bir şey olmadığını söyledi.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Marmaris Belediyesi’nin, merkezdeki Abdi İpekçi Parkı’nda hizmete soktuğu Halk Kafe’nin açılışını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ev sahipliğinde gerçekleşen Marmaris sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği açılışta; CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir ve CHP’li Marmaris Belediye Meclis Üyeleri de katıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, halkçı belediyecilik anlayışıyla projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, "Bu projelerle Marmaris’i daha iyi noktalara getireceğiz. Bugün bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yerel yönetimlere İller Bankası'ndan gelen ödenekte adaletsizlik olduğuna dikkat çekti.

Konuşmasında turizm merkezlerinde yaz kış nüfus farkına değinen Genel Başkan Özel, "Marmaris’in nüfusunu dijital olarak tespit edebiliyorsunuz. Yaz ortalaması 1 milyon olan bu kente 96 bin kişi üzerinden ödenek yollamak aslında bu kenti siyasi tercihinden dolayı cezalandırmaktan başka bir şey değildir. Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda kanunlaşan gelen turistlerden alınan vergiler var. Verginin tamamı bütün dünyada o şehrin belediyesine, o şehrin hizmetine aktarılırken maalesef Türkiye'de bu verginin de tamamı merkezi yönetim tarafından alındı. Normalde desteklenmesi gereken bu belediyeler cefayı çekiyor. Yerli yabancı turisti ağırlıyor o turistin verdiği vergiyi bile maalesef merkezi iktidar çekip alıyor. Çok yakında iktidara geldiğimizde hızla bunu düzelteceğiz" diye konuştu.

Açılış sonrası Halk Kafe mutfağına giren CHP Genel Başkanı Özgür Özel; kısa süre sonra kafenin diğer kapısından çıkıp gidince, geri döneceğini sanan kimi vatandaşlar, ellerinde Marmaris’le ilgili yazılı taleplerini Özel’e iletemeden alandan ayrıldılar.