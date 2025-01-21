CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya’daki otelde yangınında yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören yaralıları ve bekleyen yakınlarını ziyaret etti. Özel, ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öncelikle üniversitemizin rektörü, başhekimi, vali yardımcımız, sağlık müdürümüz bizleri burada misafir ettiler, bizlere eşlik ettiler. Her birine teşekkür ederiz. İçeride vatandaşlarımız hastanede kendilerine gösterilen ilgiden memnunlar. Yoğun bakımda olan 1 hastamız hariç, tüm hastalarımızı ziyaret ettik. Çok ilgi çekici insan hikayeleri, kurtuluş hikayeleri var evlat sevgisine dair, aile olmaya dair. Eşini ve iki çocuğunu kaybetmiş kurtulan bir babanın duyguları da çok farklı, bütün çocuklarını çarşafla aşağı indirebilmiş bir babanın da" dedi.

"Üzerimize ne düşüyorsa yapmak zorundayız"

Özel, böyle kötü olayların bir daha yaşanmaması için herkese düşen sorumluluklar olduğunu ifade ederek, "Otelin önünde de söyledim. Üzerimize ne düşüyorsa yapmak zorundayız. Türkiye artık tuhaf ölümler, yok yere ölümler ülkesi olmaktan kurtulmak zorunda. Ben hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum, hayatını kurtaranlara da acil şifalar diliyorum. Bir daha böyle günlerin yaşanmamasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Çocuklar gayet iyiydi"

Özgür Özel, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ise, "Sayın başhekimimiz daha detaylı açıklama yapacaktır ama genelde sağlık durumlarının iyiye gittiği söylendi. Çocuklar gayet iyiydi. Yoğun bakımda olan 1 hastamız var. Genelde ziyaret ettiklerimizin durumları iyiye gidiyor ama ameliyat olacak olanlar var, kırıkları olanlar var, tedavileri sürenler var. Yaralılar arasında 12-14 tane çocuk gördük ama rakamları hastaneden almak daha doğru olacaktır" şeklinde konuştu.