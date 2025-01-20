CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Getir sandığı, benim partim hazır. Ben hazırım. Cumhuriyet Halk Partisi her şeyiyle seçime hazır. Adaylarımız hazır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ’Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması’ adlı panele katıldı. Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Özgür Özel’in konuşma yaptığı sırada bir grup, "Hayvanlar için adalet, özgürlük istiyoruz" sloganları attı. Özel ise, “Hayvanlar için adalet istiyorlar. Bu konuda en güçlü olduğumuz belediyemizi de hep birlikte alkışlayarak destek verelim. Ekrem Başkanı alkışlıyoruz. ’Sahiplen İstanbul’ projesini alkışlıyoruz. Kadıköy’ün hayvanlara yönelik yaptığı bütün çalışmaları tüm belediyelerimize de örnek gösteriyoruz” diye konuştu.

Konuşmasına devam eden Özel, seçime hazır olduklarını belirterek, “Biz buradayız. Hesaplaşacaksan korkun yoksa getir sandığı, milletten al cevabını. Millet ne diyorsa o olsun. ’Hodri meydan’ diyorum. Getir sandığı benim partim hazır. Ben hazırım. Cumhuriyet Halk Partisi her şeyiyle seçime hazır. Adaylarımız hazır, adayımız hazır” ifadelerini kullandı.