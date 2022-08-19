Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından özgün içerik tasarımı ile hazırlanan öğrenci işleri otomasyonu “UNİSİS” ve üniversite mobil uygulama yazılımı erişime açıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından özgün içerik tasarımı ile hazırlanan öğrenci işleri otomasyonu “UNİSİS” ve üniversite mobil uygulama yazılımı erişime açıldı.

BUÜ, kendi ürettiği otomasyon ve mobil uygulamaları hayata geçirdi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yazılımcılarının, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı işbirliği ile ürettiği özgün yazılımlar olan öğrenci işleri otomasyonu ‘UNİSİS’ ve üniversite mobil uygulama yazılımı 18 Ağustos itibarıyla akademisyen ve öğrencilerin kullanımına sunuldu.

BUÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; hazırlık ve test süreçlerinin başarı ile tamamlandığı bildirildi. Uygulamaların akademisyen ve öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildiğini aktaran Daire Başkanlığı, 18 Ağustos tarihinden itibaren tüm işlemlerin mobil olarak uygulamalar üzerinden yürütülebileceğini vurguladı.

Açıklamada; “Öğrenci İşleri Otomasyonu linkimiz: https://unisis.uludag.edu.tr/ , Mobil Uygulama (Android) linkimiz (Öğrenci kullanımı için) : https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.edu.uludag.buu&hl=tr&gl=US , Mobil Uygulama(App store) linkimiz (Öğrenci kullanımı için) : https://apps.apple.com/app/bursa-uluda%C4%9F-%C3%BCniversitesi/id1639865931 olarak belirlenmiştir. UNISIS - Öğrenci İşleri Otomasyonu ile ilgili öneri ve taleplerinizi [email protected] adresine, Mobil Uygulama yazılımı ile ilgili öneri ve taleplerinizi ise [email protected] adresine e-posta olarak iletebilirsiniz. Tüm akademisyen ve öğrencilerimiz ile Üniversitemiz için hayırlı olmasını dileriz” ifadelerine yer verildi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz konuyla ilgili yaptığı açıklamada; 2,5 yıllık uzun ve yorucu gayretin sonucu olarak Üniversitenin ürünü özgün ve gelişmiş yazılım/programı hizmete sunan tüm ekibe teşekkür ve takdirlerini iletti. Kılavuz; “Üniversitemize ve kullanıcılarımıza hayırlı, uğurlu ve verimli olmasını diliyorum” dedi.