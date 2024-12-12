Sanatçı Seydi, Elazığ’da faaliyet gösteren Cazibe Restaurant-Poligon’da sahne alacak.

Özgün müziğin güçlü seslerinden sanatçı Seydi, Elazığ’da faaliyet gösteren Cazibe Restaurant-Poligon’da sahne alacak. Birbirinden güzel eserlerini sevenleri için seslendirecek olan Seydi’nin programına katılmak isteyenler, Cazibe ile iletişime geçip rezervasyon oluşturabilecekler.

Programla ilgili bilgi aktaran Cazibe Restaurant-Poligon İşletme Sorumlusu Muhammed Kadri Çiçek, “Sevilen sanatçı Seydi’yi Cazibe’de ağırlamaya hazırlanıyoruz. Seydi, büyük bir hayran kitlesine sahip değerli bir sanatçı. Cazibe olarak faaliyete başladığımız günden itibaren Elazığ halkının talep ve beklentilerini de göz önünde bulundurarak önemli programlara imza attık. 14 Aralık Cumartesi akşamı saat 19.00’da özgün müziğin güçlü sesi Seydi’yi müzikseverlerle buluşturacağız. Daha önce gerçekleştirdiğimiz birbirinden güzel programlarla müzikseverlerden ve misafirlerimizden tam not almıştık. Seydi’nin programının de keyifli geçeceğine inanıyoruz. Elazığ kavurması, şehriyeli pirinç pilavı, çoban salata, çay ve su ile birlikte çeşitli ikramlarımızın da olacağı programımıza katılmak isteyen vatandaşlarımız bizlere sosyal medya hesaplarımızdan veya telefonla ulaşıp rezervasyon yapabilirler” dedi.