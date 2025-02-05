Türkiye’yi yasa boğan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2’inci yıl dönümüne ilişkin açıklamada bulunan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "120 bin kilometrekarelik alana etki ederek binlerce canımızı yitirmemize sebep olan depremin yıl dönümünde, hepimizi tedirgin eden bir süreçle karşı karşıyayız. Bilim insanları Ege Denizi’nde 4 gündür süren deprem fırtınasına ilişkin pek çok uyarıda bulunuyor, deprem, tsunami ve volkanik aktiviteler ile ilgili bilgilendirmeler yapıyorlar. Dünyanın özellikle depremlerde en riskli ülkelerinden birinde yaşadığımızı idrak ederek, aynı acıları yaşamamak için vakit kaybetmeden harekete geçmeliyiz" dedi.

Acıların henüz çok taze olduğunu belirten Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü: "Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin bölgede yarattığı büyük yıkım, can kaybının yanında pek çok vatandaşımızı evsiz bıraktı, okullarımız, hastanelerimiz yıkıldı. Aynı sonuçların tekrarlanmaması için önceden önlem almamız gerekiyor. Bu süreçte gördük ki; risk azaltma, sigorta yaptırma ve planlama çalışmaları müdahale ve iyileştirme çalışmalarına oranla daha az maliyetli. Yapı stokunun yenilenmesi konusunda yürütülen çalışmaların hızlanması gerekiyor. Kentleşme ve yapılaşma sürecinin, şehircilik kurallarına ve imar planlarına uygun bir şekilde yürütülmesi önem arz ediyor"

Yaşanan depremler sonrasında, yapı güvenliğinde tasarım, uygulama ve malzeme seçimi ile ilgili sorunlar olduğunu gözlemlediklerini belirten Özgener, "Bu durumda yapı sektöründe ciddi bir değişim yapılması ve kalitenin sorgulanması gerekiyor. İzmir Ticaret Odası olarak, 80 meslek komitemizde faaliyet gösteren tüm üyelerimizin, gerekli önlemleri alması için çağrıda bulunuyoruz. Kentimizdeki tüm paydaşlarımız ile birlikte yürütülecek çalışmalar için elimizi taşın altına koymaya hazırız" dedi.