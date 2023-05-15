Atakum Belediyesi’nin kadınların ihtiyaç duyabileceği sosyal, psikolojik, ekonomik, hukuki desteği sağlayan Özgecan Kadın Danışma Merkezi, kadınlarla dayanışmayı büyütüyor.

Kadınların yaşadıkları sosyal, psikolojik, ekonomik, hukuki ve geleneksel sorunlarla baş edebilmeleri ve katılımcı, üretken, kendi kendilerine yeterli hale gelmeleri amacı ile koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilitasyon hizmetleriyle kadınların yanında olan Özgecan Danışma Merkezi, faaliyete geçtiği 8 Mart 2023 tarihinden bu yana kadınlara ihtiyaç duydukları alanlarda destek vermeye devam ediyor. Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde açılan stantla daha fazla kadına ulaştıklarını söyleyen Özgacan Kadın Danışma Merkezi Koordinatörü Hicran Karadoğan, “Samsun’un her yerinden gelen kadınlara kapımız açık. Çünkü kadın dayanışmasına ve iş birliğine gerçekten de inanıyoruz” dedi.

Özgecan Kadın Danışma Merkezi’nin faaliyete geçişiyle alakalı bilgi veren Karadoğan, “Atakum Belediyesi’ne bağlı olarak çalışıyoruz. Atakum Belediyesi’nin kadın dernekleriyle yapmış olduğu iş birliğiyle kadının güçlenmesi alanında diğer kurumlara yönelik bir izleme ve değerlendirme çalışması yaptık. Çalışma sonrasında bugüne kadar Samsun’da şiddet mağduru, psikososyal desteğe ihtiyacı olan kadınların başvurabilecekleri bir merkez olmadığını gördük. Atakum Belediyesi ile yapılan istişareler sonrasında da bu merkezin açılmasına karar verildi. Daha öncesinde Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi de kadınlara psikososyal destek veren değil, kültürel ve sosyal faaliyetler sunan bir merkezdi. Bölgenin kadınlar tarafından biliniyor olması daha da fazla kadına ulaşmamıza destek oldu. Böylece kadınların psikolojik, hukuki destek alabilecekleri bir merkez kurduk. Yönergemiz de bu doğrultuda hazırlandı. Bu anlamda aslında Özgecan Kadın Danışma Merkezi, bir yerel yönetimin mali ve insan kaynağı açısından desteklediği Samsun’un ilk merkez olduğunu söyleyebiliriz. Biz bu merkezi kurduktan sonra sadece kendi çevresindeki kadınların değil, şehrin başka yerlerinde yaşayan kadınların da gelebileceği bir nokta olmayı amaçladık. Bunun için de tanıtım faaliyetlerimize ağırlık verdik. Yeşilyurt AVM’de kurduğumuz stantla üç gün boyunca Özgecan Kadın Danışma Merkezimizi anlattık” diye konuştu.

Şiddet mağduru veya özel ihtiyaç sahibi olan kadınların Özgecan Kadın Danışma Merkezi’ne sosyal medya, telefon, mail veya yüz yüze başvuru yapabildiklerini kaydeden Karadoğan, “Bir kadın merkezimize geldiği zaman öncelikle sosyal hizmet uzmanımız ve psikoloğumuzla görüşme gerçekleştiriyor. Onu dinleyerek birlikte bir ihtiyaç analizi yapıyoruz. Acil bir müdahale gerekiyorsa, bu anlamda yasal mevzuat çerçevesinde Samsun’da da var olan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne (ŞÖNİM) yönlendiriyoruz. Yine gerekirse kolluk güçleriyle de iş birliği yapıyoruz. Bunların yanında da maddi bir ihtiyaç durumu varsa hem Atakum Kaymakamlığımızın hem de Atakum Belediyemizin sosyal yardımlaşma birimlerinden gerekli desteği sağlıyoruz. Daha sonraki zamanda da müracaatçılarımızla ilişkilerimiz devam ediyor. Merkezimizde güçlenme anlamında yapılan çalışmalara da davet ediyoruz. Bu anlamda süreci takip edilen bir vaka olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.