Mersin’de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın öldürülmesinin ardından savunma amaçlı tekvandoya başlayan ve kısa sürede çok sayıda başarı elde eden ikiz kardeşler Özge ve Öykü Özbey, Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyor.

Mersin’de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın öldürülmesinin ardından savunma amaçlı tekvandoya başlayan ve kısa sürede çok sayıda başarı elde eden ikiz kardeşler Özge ve Öykü Özbey, Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyor. Öykü direkt olarak şampiyonaya gitmeye hak kazanırken, Özge de seçmelerde elde edeceği başarıyla Avrupa Şampiyonasına gitmek istiyor. İkiz kardeşler artık Avrupa’dan şampiyonlukla dönmek isterken, büyük hedeflerinin ise olimpiyatlar olduğunu dile getirdiler.

Mersin’in Tarsus ilçesinde 7 yıl önce üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın vahşice öldürülmesinin ardından ikiz kardeşler Özge ve Öykü Özbey’in ailesi, kızlarının kendilerini koruması için tekvandoya yollamaya karar verdi. 7 yılda birçok şampiyonaya katılan ikizler, önce Balkan, ardından Türkiye şampiyonu olurken, 3 yıl önce de milli takıma seçildiler. Her ikisi de Avrupa’da, Türkiye’yi temsil ederken, Özge Özbey üçüncülüğün yanı sıra 2 yıl önce de ikinci olarak kürsüde yer aldı. Korunmak için başladıkları sporda artık gözünü Avrupa şampiyonluğuna diken ikizler, antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor. Son yapılan Türkiye Şampiyonasında birinci olan Öykü Özbey Avrupa Şampiyonasına direkt gitme hakkı kazanırken, Özge Özbey de milli takım seçmelerinde şampiyon olarak Avrupa'ya gitmek istiyor. Özbey kardeşler artık Avrupa'dan şampiyonlukla dönmek isterken, büyük hedeflerinin ise olimpiyatlar olduğunu dile getirdiler.



"Kendimizi savunmak için başladık"

Öykü Özbey, bu spora ikiziyle birlikte 2015 yılında başladığını söyledi. Ercan Aldemir hocanın okullarına gelmesiyle spora ilgi duyduklarını dile getiren Özbey, “O dönemde tam Özgecan Aslan’ın olayı olmuştu. Biz de kendimizi savunmak amacıyla spora başladık. Bu süreç içerisinde tabi çok sayıda başarılar elde ettik. 5 tane Türkiye şampiyonluğum var, Türkiye ikinciliklerim, üçüncülüklerim var. Balkan şampiyonluğum var. Dünya Başkanlık Kupasında ikinci oldum. En son yapılan Ümitler Tekvando Şampiyonasında 53 kilogram kadınlarda birinci oldum ve Avrupa Şampiyonasına direkt katılma hakkı elde ettim” diye konuştu.



"Avrupa şampiyonu olmak istiyorum"

Şimdi Avrupa Şampiyonasına hazırlandığını belirten Özbey, “Bir kez daha şampiyon olduğum için mutluyum. Türkiye Şampiyonasında 187 sporcu arasından kendi kulüp arkadaşımla birlikte finale kaldık. O kadar sporcu arkadaşların içinde bir kulüpten 2 sporcunun finale çıkması çok büyük başarı. Tabi ki başarılarımızın mimarı olan Ercan Aldemir, Fuatcan Aldemir ve Erdal Aldemir hocalarım sayesinde buralara geldim ve zirvedeyim. İnşallah Avrupa Şampiyonasında da ülkemi en iyi şekilde temsil edip, Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Şu antrenmanlara devam ediyorum. Çok iyi şekilde hazırlanıyorum. Tabi öncelikle Avrupa şampiyonluğu, daha sonra ise dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Özge Özbey ise Özgecan Aslan’ın katledilmesinin ardından bu spora başladıklarını vurgulayarak, “Kendimizi savunmak için başladık. Ancak savunmanın yanında başarılar gelmeye başlayınca hırslandık. Şu ana kadar 6 Türkiye şampiyonluğum, başkanlık kupası şampiyonlukları, Avrupa ikinciliğim ve üçüncülüğüm bulunuyor. Önümüzde yapılacak olan Ümitler Milli Takım seçmesinde inşallah birinci olup, Ümitler Avrupa Şampiyonasına katılmak istiyorum. Orada da başarılı olmak istiyorum” şeklinde konuştu.



"İkincilik veya üçüncülük hedefim değil"

Eğer gitmesi durumunda kardeşiyle Avrupa şampiyonasına gideceği 3’üncü turnuva olacağına dikkat çeken Özbey, “İnşallah orada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Avrupa şampiyonasındaki hedefim kesinlikle birincilik. Çünkü artık ikincilik veya üçüncülük benim hedefim değil, kesinlikle şampiyonluk. Daha sonra da dünya ve olimpiyatlarda ülkemi kesinlikle temsil etmek istiyorum. Oralarda zirveyi görüp, şampiyon olmak istiyorum” dedi.

Özbey kardeşlerle birlikte antrenman yapan Furkan Güleç de 2013 yılında bu spora başladığını kaydederek, “Bugüne kadar sayısız Mersin şampiyonluklarım var. Başkanlık kupasında üçüncülüğüm var. Bu sene gençlerde Türkiye şampiyonu oldum. İlk kez Ümitler Türkiye Şampiyonasına katıldım ve üçüncü oldum. Şimdi Ümitler Avrupa Şampiyonası seçmelerine gireceğim. Orada inşallah birinci olup, Avrupa’da ülkemi temsil etmek istiyorum. Öncelikle Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedefim var. Ardından ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum” diye konuştu.