Evine gittiği kadını çıkan tartışma sırasında bıçaklayarak öldüren Tülay A. savcılıkta verdiği ifadesinde ’Özge bıçakla saldırdı, kendimi korumak istedim’ derken, ölen Özge Bedir’in eşi Adnan B. ise "Her defasında Seray’a kandım, evli olduğum halde ilişkimiz yeniden başladı" diyerek olayla ilgisi olmadığını savundu.

Burdur’un merkez Bağlar Mahallesi’nde 10 Haziran günü saat 21.00 sıralarında meydana gelen olay, bir sitenin birinci katında kanlı bitti. 22 yaşındaki Tülay A., arkadaşı Seray Ö. (25) ile birlikte daha önce gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Adnan B.’nin (35) evine gitti. Site önünde bekleyen Seray Ö.’nün aksine, Tülay A. apartmana çıkarak Adnan’ın eşi Özge Bedir (35) ile görüşmek istedi. Kapıda başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Tülay A., çıkan arbedede Bedir’i boğazından ve karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Bir süre sonra Seray Ö. tarafından yapılan 112 ihbarıyla olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, kapıyı açtıklarında Özge Bedir’i evin koridorunda kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bedir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Bedir’in cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"Özge bıçakla saldırdı, kendimi savundum"

Olayla ilgili savcılığa ifade veren Tülay A., öldürülen Özge B.’nin, arkadaşı Seray Ö.’nün sevgilisi Adnan B.’nin eşi olduğunu söyledi. Olay günü Seray’a gelen tebligat üzerine yürüyüşe çıktıklarını, bu sırada Adnan’la yapılan telefon görüşmesinde Özge’nin evde yalnız olduğunun anlaşıldığını aktardı. Konuşmayı kendisinin yapmasına karar verildiğini belirten Tülay A., "Eve girer girmez Özge elindeki bıçakla bana saldırdı, ellerimi kesti. Kendimi savunmak için karşılık verdim. Boğazından kan geldiğini gördüm. Bıçağı alıp evden çıktım" dedi.

"Bıçak bana ait değildi, olay kendiliğinden gelişti"

Olay sonrası şok geçirdiğini ifade eden Tülay A., yaşananları Seray’a yürüyüş sırasında parça parça anlattığını ve daha sonra 112’ye haber verdiklerini söyledi. "Bıçak bana ait değildi, olay kendiliğinden gelişti" diyen Tülay, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak istediğini belirtti.

"Adnan, Özge’nin evde yalnız olduğunu söyledi"

Cinayet soruşturmasında gözaltına alınan Seray Ö., savcılıktaki ifadesinde Adnan B. ile üç yıldır gönül ilişkisi yaşadığını, Adnan’ın evli olduğunu ilişkinin ikinci yılında öğrendiğini belirtti. Eşi Özge Bedir’in ilişkiyi kendisinin araması ve fotoğraf göndermesiyle öğrendiğini söyledi. Olay günü evine gelen tebligat sonrası Adnan ile görüştüğünü belirten Seray Ö., Adnan’ın kızını alarak evden çıktığını ve Özge’nin evde yalnız olduğunu söylediğini anlattı. Bu bilgi üzerine arkadaşı Tülay A. ile Özge’nin evine gittiklerini belirten Seray Ö., "Ben uzakta bekledim, konuşmayı Tülay yapacaktı. Kısa süre sonra şok içinde geri döndü. Ellerinden kan geliyordu. Özge ile arbede yaşandığını, boğazından kan geldiğini ama nefes aldığını söyledi" dedi.

Seray Ö., olay sonrası 112’yi kendisinin aradığını, Özge’nin adresini verdiğini belirtti. Tülay’ın daha sonra kıyafet değiştirdiğini ve yanında bıçak olup olmadığını bilmediğini ifade etti. Seray Ö., Adnan’ın kendisine şiddet uyguladığını, gönül ilişkisini zorla sürdürmeye çalıştığını belirterek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

"Seray’a kandım, ilişki yeniden başladı"

Eşi Özge Bedir’in öldürülmesine ilişkin soruşturmada ifade veren Adnan B., Seray Ö. ile bir yıl süren gönül ilişkisi yaşadıklarını, ancak ilişkiyi bitirmek istediğini söyledi. Seray’ın bu durumu kabul etmeyip eşi Özge’ye ilişkilerini anlattığını, sonrasında kendisine baskı yaparak ilişkiyi sürdürmeye çalıştığını belirtti. Zorla arabaya bindirme suçlamasıyla 3 ay cezaevinde kaldığını, çıktıktan sonra Seray ve Tülay’ın özür dileyip tekrar ilişkiye başladıklarını anlatan Adnan B., olay günü tüm gün tarlada olduğunu, kızını alıp babaannesine bıraktıktan sonra tekrar çalışmaya döndüğünü söyledi. Seray’dan gelen mesaj üzerine Tülay’ın evine gittiğini, ancak kimseyi bulamadığını aktardı. Eşinin ölüm haberi abisinin telefonuyla öğrendiğini belirten Adnan B., "Ben onlara Özge evde yalnız demedim, ben her defasında Seray’ın sözlerine kandım ve ilişkiye devam ettim" sözleriyle olayla ilgisinin olmadığını savunarak tutuksuz yargılanmayı talep etti.

3 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Tülay A., Seray Ö. ve Adnan B., "kasten öldürme" suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli V.Ö. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Cinayet sonrası 5 yaşındaki çocuğu ve henüz 36 günlük bebeğiyle geride kalan Özge Bedir’in cenazesi, Sultandere Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.