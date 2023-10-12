Zonguldak Kömürspor teknik direktörü Mustafa Özer’in istifasının ardından gözler eski teknik direktör Şenol Demir’e çevrildi.

TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor; Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur müsabakasında Tokat Belediye Plevnespor’a 3-2 mağlup oldu. Maç sonrası Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Mustafa Özer istifa ettiğini açıkladı. Özer’n istifasının ardından Kırmızı Lacivertli taraftar sosyal medyada hesaplarından eski teknik direktör Şenol Demir’i takımın başında görmek için çağrıda bulundu.

Zonguldak Kömürspor’un yönetiminin Demir’i takımın başına getirip getirmeyeceği merak konusu oldu.