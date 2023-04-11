TOBB tarafından başlatılan İş Dünyası Konut Seferberliği kampanyası için destek çağrısı yapan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “El ele verip depremzede vatandaşlarımızı yeni yuvalarına kavuşturmak için iş dünyamızın temsilcilerini ve tüm hayırseverlerimizi kampanyaya destek olmaya davet ediyorum” dedi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, depremzede vatandaşların kalıcı konut ihtiyacını karşılamak için TOBB tarafından “El Verin Ev Yapalım” sloganıyla başlatılan “İş Dünyası Konut Seferberliği” kampanyasına destek çağrısı yaptı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiğini, 100 binlerce evin yıkıldığını ve kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Başkan Matlı, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve yakınlarına da sabır diledi.

Tüm imkanlar seferber edildi

Başkan Özer Matlı, her milli meselede olduğu gibi deprem felaketinin ardından TOBB ve Oda/Borsa camiası olarak depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için tüm kaynak ve imkanlarını seferber ettiklerini vurguladı. 85 milyonun depremde hayatını kaybedenlerin acısını halen yüreğinde hissettiğini dile getiren Matlı, “Bursa Ticaret Borsası olarak, felaketin ilk anlarından itibaren çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve ilgili kurumlarımız ile koordineli bir şekilde seferberlik ruhu içerisinde hareket ederek, hep birlikte yaralarımızı hızla sarmak için yoğun gayret gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. Bu süreçte az çok, büyük küçük demeden deprem bölgesine yönelik yardımda bulunan üyelerimize ve tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Gün birlik olma, yaralarımızı sarma günü”

Gelinen noktada bölgedeki en büyük sorunun barınma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Başkan Matlı, TOBB Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun çağrısı ile “El Verin Ev Yapalım” sloganı ile “İş Dünyası Konut Seferberliği” kampanyasının başlatıldığını hatırlattı. TOBB ve iştirakleri tarafından 1 Milyar lira nakdi destek verilen kampanya ile iş dünyasının felaket bölgesindeki kentlerde depreme dayanıklı ve güvenli konutlar inşa etmeyi hedeflediğini belirten Başkan Özer Matlı, “Depremde yaşamını yitiren canlarımızı geri getiremeyiz ancak şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıp, eski günlerine kavuşturabiliriz. Gün birlik olma, yaralarımızı sarma günü. El ele verip depremzede vatandaşlarımızı yeni yuvalarına kavuşturmak için iş dünyamızın kıymetli temsilcilerini ve tüm vatandaşlarımızı kampanyaya destek olmaya davet ediyorum” dedi.

Konutlar TOKİ iş birliği ile inşa edilecek

Kampanya çerçevesinde hayırseverlerin istediği tutarda bağış yapabileceklerini ifade eden Başkan Özer Matlı, bağış tutarlarının vergi matrahından düşülebileceğini kaydetti. Konut yapılacak bölgelerin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirleneceğini söyleyen Matlı, depremzede vatandaşlar için kampanya çerçevesinde TOKİ modelinde, her bloğu 20 daireden oluşan 3+1 ve 105 metrekare büyüklüğünde konutlar yapılmasının planlandığını; inşaatların tamamlanmasının ardından konutların depremzede vatandaşlara kura ile teslim edileceğini belirtti. Başkan Matlı, kampanyaya destek olmak isteyenlerin www.tobb.org.tr internet adresinde yer alan IBAN ve hesap numaralarına bağışlarını yapabileceklerini sözlerine ekledi.