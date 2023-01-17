TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor’la yeniden futbola dönen Özer Hurmacı’nın lisansı çıktı. 37 yaşındaki futbolcu ile ilgili evrakları 12 Ocak’ta Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderen yeşil-beyazlı kulüp, beklediği haberi aldı. TFF, Özer Hurmacı’nın lisansının çıktığını resmen açıkladı. Bu sezon sonuna kadar lisansı çıkan tecrübeli futbolcu, yeşil-beyazlı takımın önümüzdeki hafta Afyonspor’la oynayacağı maçta sahada olabilecek.

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Galatasaray’ı konuk edecek

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Galatasaray’ı konuk edecek

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