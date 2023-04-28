Bursaspor Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı, bu hafta oynayacakları Arnavutköy Belediyespor maçını kazanmak istediklerini belirtti. Özer Hurmacı ayrıca, gelecek sezon play-offa kalmadan doğrudan TFF 1. Lig’e çıkma hedeflerinin olduğunu söyledi.

Bursaspor Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı, Arnavutköy Belediyespor maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Hurmacı, "6 maç oldu. 7. maçımıza çıkacağız. İyi bir başlangıç yaptık. Bunların üstüne koyarak devam edeceğiz. Her şey adım adım ilerleyecek. Seneye daha da güzel işler yaşayacağız. Play-Off’a kalmadan üst lige çıkarma hedefimiz var. Arnavutköy Belediyespor’un da Play-Off hedefi var. Bu aralar düşüştüler. Bizim takımımız keyif bir takım haline geldi. Kazanmayı hatırlamamız gerekiyor. Pazar günkü maçı da kazanacağız. Bu alışkanlığı da gelecek sezona taşıyacağız. Bursaspor her maçı kazanmak için oynar. Biz maç, maç gidiyoruz. Kazandığımız sürece de yukarılarda tamamlayacağız. Bir sonraki maçı düşünerek devam ediyoruz. Arnavutköy maçına kenetlendik. İlk yarıdaki maçı 3-0 kaybetmişiz. Onun rövanşını almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bursaspor taraftarına seslendi

Taraftarla arasında her şeyin karşılık olduğunu söyleyen genç çalıştırıcı, "Bursaspor taraftarı ile aramızdakiler karşılıklı. Onlar her bestesinde, ’Çıkacak engellere aldırma’ diyorlar. Biz de onların bestesiyle onlara karşılık vermek istiyoruz. Sonuna kadar bu işi götüreceğiz" dedi. Hurmacı ayrıca sakat futbolcuların son durumlarıyla ilgili yöneltilen soruya şu cevabı verdi:

"Her futbolcunun durumu iyi. Bir tek Hasan Sabri Karaca ve Eren Güler sakatlıkları devam ediyor. Geri gelmelerini bekliyoruz. Diğer arkadaşların çoğu yüzde 100 performans verecektir."

Özer Hurmacı hayalini ve amacını açıkladı

Özer Hurmacı, hayalindeki takımı tarif etti. Genç teknik adam, “Son maçlarda galibiyeti koruma açısından problemimiz yok, netleştirme açısından problemimiz var. 2-0’ken 3-0’ı, 3-0’ken de 4-0’ı yakalamaya çalışacağız. Dakika dakika galibiyeti isteyen bir oyuncu grubu istiyorum. Hayalim ve amacım bu” ifadelerini kullandı. “Ben devre arasında takıma aktıldığımdan beri çocuklarla konuşuyoruz ve yol göstermeye çalışıyorum” diyen Hurmacı, “Ama her şey karşılıklı. Benim bir şeyler söylemem önemli değil, onların buna karşılık vermesi önemli. Hiçbir futbolcumuzdan bugüne kadar bu konuda negatif dönüş olmadı. Hepsine teşekkür ederim” dedi.

"7’de alıp 17’de hazır hale getireceğiz"

Bursaspor’un altyapısıyla ilgili de çok ciddi düşüncelerinin olduğunu belirten Özer Hurmacı, U19 ile U17 arasında yapılan maçla ilgili olarak, "Vakıfköy’deki organizasyonu takip etmedik, biz düzenledik. Hem U19 hem de U17’deki takımları görme açısından önemliydi. U15 ve U16’daki oyuncuları da hazırlık maçında izleyeceğiz. 7 yaşında Bursaspor formasıyla sahaya çıkan futbolculara 17 yaşına geldiğinde hiçbir şey anlatmadan A takıma çıkmalarını hedefliyoruz. Bunlara da ilerleyen süreçte değineceğiz. Beğendiğimiz oyuncular da var. Altyapımızın en büyük özelliklerinden bir tanesi de bu zaten. Sadece Türkiye değil Avrupa’da önemli bir futbolcu fabrikası Bursaspor İyi yolda gidiyoruz. Kulübümüz güçlü Bizim zihniyetimiz ve bakış açımız güçlü. Bunu da herkese göstereceğiz" şeklinde konuştu.