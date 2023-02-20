Eskişehir’de bir alışveriş merkezinin dibindeki dar kaldırıma dikkatsizce park edilen scooterlar yayaların yürüme alanını kısıtladı.

Eskişehir’de bir alışveriş merkezinin dibindeki dar kaldırıma dikkatsizce park edilen scooterlar yayaların yürüme alanını kısıtladı.

Tepebaşı İlçesi Eskibağlar mahallesinde özensizce park edilen scooterlar kaldırımdaki yürüme alanını daralttı. Yere düşen ve yolu kaplayan scooterlar yoldan yürüyen vatandaşlara engel oldu. Düzensizce park edilen scooterların dar olan kaldırımdaki alanı daha daralttı ve buna bağlı olarak bazı vatandaşlar kaldırımdan inerek yoldan yürüdü. Son derece özensiz şekilde park edilen scooterlar, yayaların yürüme alanını kısıtlamanın yanı sıra sokakta kötü görüntüler oluşturdu. Civarda scooterların park edileceği bir yer olmasına rağmen kaldırımlara dikkatsizce bırakılan scooterlar tepki çekti.