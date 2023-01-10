Hatay’da gazella gazelle olarak bilinen dağ ceylanlarının yüzde 30 oranında popülasyonunda artış olduğu bildirildi. Yapılan son envanter sayımında, üretim merkezi içerisinde 39, geliştirme sahasında ise bin 800 ceylan sayısına ulaşıldığı kaydedildi.

Hatay’da gazella gazelle olarak bilinen dağ ceylanlarının yüzde 30 oranında popülasyonunda artış olduğu bildirildi. Yapılan son envanter sayımında, üretim merkezi içerisinde 39, geliştirme sahasında ise bin 800 ceylan sayısına ulaşıldığı kaydedildi.

Kırıkhan ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ ceylanlarının sayısı her geçen gün artıyor. Dağ ceylanlarının korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü tarafından 2014 yılında Kırıkhan ilçesi Perişan Mevkiinde Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi oluşturuldu. 2014 yılında koruma altına alınan 13 bin 288 dekarlık bölge, 2019 yılında

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ‘Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’ ilan edilerek koruma altına alındı. Dağ ceylanlarının üretim merkezinde özenle yetiştirildikten sonra yaşam alanları olan geliştirme sahasına bırakıldığı belirtildi. DKMP Müdürlüğü ekiplerinin de, ceylanların bakım ve beslenmeleriyle özel olarak ilgilendiği belirtildi. Yapılan son envanter sayımında, üretim merkezi içerisinde 39, geliştirme sahasında ise bin 800 ceylan sayısına ulaşıldığı kaydedildi.

Geçen yıla oranla Ceylan popülasyonunda yüzde 30 oranında bir artış gerçekleşen istasyon da gözlem, tedavi, bakım gibi her türlü ihtiyaçları karşılanan dağ ceylanları kaçak avcılardan da korunuyor. Ceylanlar gözetleme kulesinde av bekçileri ve saha koruma ekipleri tarafından 7 gün 24 saat izleniyor. Ayrıca güvenlik kameralarıyla sürekli saha gözlenirken yakın zamanda dron ile de denetimlerin yapılacağı ifade edildi.

Bölgeyi ziyaret eden AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ve İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Ögünc’den bilgi aldı.