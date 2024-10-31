CHP'nin çağrısıyla Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanmasını protesto etmek için yapılan mitingte seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a erken seçim çağrısı yaptı. Özel, "Erdoğan, kaçma gel ve çık karşımıza. Biz seçime hazırız. Varsa cesaretin" dedi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in dün sabah saatlerinde gözaltına alınması ve 4 saat süren savcılık ve hakimlik ifadesi ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmesi ardından CHP ve DEM Parti miting için vatandaşları Esenyurt'a davet etti.

Esenyurt Belediyesi'nin çevresi gün boyunca güvenlik çemberine alındı. Mitingde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuştu.

İstanbul Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda halkımızın iradesine sahip çıkıyoruz https://t.co/4GiyvkzXzg— Özgür Özel (@eczozgurozel) October 31, 2024

ÖZGÜR ÖZEL AHMET ÖZER'İN MESAJINI AKTARDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Özer'in cezaevinden gönderdiği "'İlk sözümüz personel ve arkadaşlarımın işlerine dört elle sarılmasıdır. Vatandaş asla mağdur olmamalıdır! Daha güçlü çıkacağım ve hizmetlerime kaldığım yerden devam edeceğim" notunu aktardığını söyledi.

Konuşmasında operasyonu yöneten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e tepki gösteren Özgür Özel, "Bir telefonla aldığı emirle koştu geldi, dünkü operasyonu yönetti. Buradan sesleniyorum; Akın Gürlek, Zekeriya Öz'ü hatırlıyor musun? Ona da talimatı FETÖ veriyordu. Sonra günü gelince sıçan gibi kaçtı. Sen Recep Tayyip Erdoğan'ın Zekeriya Öz'üsün!" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen CHP lider Özel, "Erdoğan, kaçma gel ve çık karşımıza. Biz seçime hazırız. Varsa cesaretin... Sayın Erdoğan, bir ses duyuyorum, sen duyuyor musun? Talimatınla sözünü söyledin, Beyoğlu'nda partili kaymakam olan kişiyi dün vali yardımcısı yapıp sözünü söyledin. Bak ne diyorlar? 'Hükümet istifa' diyorlar! Buradan bütün muhalifleri uyarıyorum. Sine-i millet demek erken seçim demek değildir. 90 gün sonra ara seçim demektir. Bu tuzağa kimse düşmesin. Bundan sonra alınan bütün kararlar, artık erken seçimi zorlamaya, mücadeleyi yükseltmeye, bunlardan kurtulmaya yöneliktir" diye konuştu.

İMAMOĞLU: "YAPAMAYACAKSINIZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, meydanların böyle dolmaması gerektiğini belirterek, "Bu meydanların böyle dolma biçimi ve bir araya gelişimiz gerçekten üzüntü vericidir. Ama bir hak arama mücadelesidir bugün burada Esenyurt’un güzel insanları var. Memleketin karması var ben biliyorum. Memleketimizin doğusundan güneyinden kuzeyinden Kardeniz’den Doğu Anadolu’dan Güneydoğu Anadolu’dan her yerden Türkü Kürdü Alevisi Sünnisi her insanı burada. Esenyurt sadece bir milyon insanın yaşadığı bir ilçe değil Esenyurt aynı zamanda koca bir yürek" dedi.

Her gün bir başka şaibeli sürecin içerisinde olduklarını öne süren İmamoğlu, "Bir başka karanlık hamlenin peşine koşan bir iktidarla karşı karşıyayız. Şimdi de Esenyurt’un üzerine kirli bir oyun kurguluyorlar. Benim uzun yıllardır tanıdığım bir bilim insanını bu memleketin yetiştirdiği bir profesörü ve bütün Esenyurt’un katılımıyla büyük desteğiyle seçtiği Ahmet Özer başkanımızı uyduruk sebeplerle terörist ilan edip tutuklayıp kayyıma emanet ettiler. Bakın az önce söyledim. 2019 yılından bu yana seçildiğimiz 31 Mart gününden bu güne hep aynı uygulamaları hep sandıkta kaybettiklerini yargı aracılığıyla gei almak istemediler mi? Bugün de yaptıkları aynı şey. Milletin onlara vermediği yetkiye siyasi güdümlü mahkemeler aracılığıyla ulaşmak istiyorlar. Önümüzdeki seçimi bugünden kazanmak ve tahakküm altına almak için şimdiden milleti baskı altına almak istiyorlar. Ama yapamayacaksınız" diye konuştu.