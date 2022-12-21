Tokat’ta "Sağlıkta Beyaz Reform” uygulamasında 5 doktor özel hastaneden devlet hastanesine geçiş yaptı.

Tokat’ta "Sağlıkta Beyaz Reform” uygulamasında 5 doktor özel hastaneden devlet hastanesine geçiş yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından uygulamaya konulan “Sağlıkta Beyaz Reform” doktorların devlet kurumlarına geçme talebini artırdı. Eylül ayında hayata geçirilen uygulama ile çalışma şartlarında fark oluşan hekimler devlet kurumlarına geçmeye başladı. Sağlık çalışanlarının ek ödeme ve özlük hakları düzenlenmesi ile birlikte Tokat’ta özel bir hastanede çalışan 5 doktor, kamu hastanesine geçti. Kulak burun boğaz, göz, dahiliye, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile çocuk hastalıkları branşı doktorları Tokat Devlet Hastanesinde hasta kabulüne başladı. Kadrosunu güçlendiren Devlet Hastanesine geçiş yapacak olan hekim sayısının artması bekleniyor.