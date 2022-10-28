Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytin sezonu ile birlikte zeytinyağı üretimi de hızla devam ediyor. Edremit Körfezi Zeytinyağı Üreticileri Federasyonu Başkanı Mehmet Semerci; tüketicileri sanal satış ortamlarında "zeytinyağı" diye satılan farklı ürünlere karşı uyardı. Semerci “Böyle bir rakama sızma zeytinyağı verilmesi mümkün değildir” dedi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytin sezonu ile birlikte zeytinyağı üretimi de hızla devam ediyor. Edremit Körfezi Zeytinyağı Üreticileri Federasyonu Başkanı Mehmet Semerci; tüketicileri sanal satış ortamlarında "zeytinyağı" diye satılan farklı ürünlere karşı uyardı. Semerci “Böyle bir rakama sızma zeytinyağı verilmesi mümkün değildir” dedi.

Zeytinyağı üretiminin başlamasıyla birlikte özellikle internet üzerinden 5 litrelik tenekelerde marka ve üretim bilgileri olmayan ve zeytinyağı ibaresi ile satılan ürünlere karşı tüketiciler uyarıldı. Semerci, 5 litrelik tenekelerin internet ortamında 250 ile 300 lira arasında satıldığını, bu ürünlerin zeytinyağı olma ihtimalinin çok düşük olduğunu ifade etti.

Bölgede bu yıl verimli bir sezon olduğunu ifade eden Edremit Körfezi Zeytinyağı Üreticileri Federasyonu Başkanı Mehmet Semerci, “Bu sene ülkemizde kayda değer derecede geçtiğimiz seneye oranla daha fazla ürün görüyoruz. Bu son derece bizler için sevindirici. Zeytinin bakımında, beslemesinde bazı eksikliklerimize rağmen bu sene Allah’ın vergisi bol mahsullü bir yıla giriyoruz. Dünya zeytinyağı fiyatlarına baktığımız zaman fiyatların çıktığını görüyoruz. İspanya’da, İtalya’da bir kuraklık neticesinde ciddi bir ürün azalması olduğunu görüyoruz. Ülkemizde de bunun tam tersi ciddi bir ürün artışı mevcut. Ağustos ayı verilerine göre Türkiye’de zeytinyağı 3, 65 dolar. Eylül ayında 4 dolara yakın olduğunu görüyoruz. 4 dolara toptan ticareti yapılan ihracatı yapılan ortamda; 5 kiloluk zeytinyağı fiyatlarının 450, 500, 550 lira seviyesinde olması gerekiyor. Zeytinyağı fiyatlarının bu düzeyde olması lazım. Bunun çok altındaki rakamlara satılan ürünler zeytinyağı değildir” dedi.

Tüketicinin ucuz fiyatlar ile yanıltıldığını ifade eden Semerci, “Şimdi tüketicinin burada yanıldığı nokta 250-300 lira bandında 5 litrelik zeytinyağının satılıyor olması. 250 liraya beş litrelik tenekesinin satılması mümkün değildir. Tüketicilerin o yönden çok duyarlı olmalarını istiyoruz. Üzerinde üretim izni olmayan, belirli adresi olmayan ürünleri tercih etmesinler. Böyle bir rakama sızma zeytinyağı verilmesi mümkün değildir. Çünkü o fiyata gider adam dökme satar, tankerle satar. Parasını da akşamüstü cebine koyar” dedi.