13 yaşındaki otizmli yüzücü Bilge Kağan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yüzme Şampiyonası’nda yarıştığı 11 ayrı stilde altın madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

13 yaşındaki otizmli yüzücü Bilge Kağan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yüzme Şampiyonası’nda yarıştığı 11 ayrı stilde altın madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yüzme Şampiyonası, geçtiğimiz günlerde Antalya Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşti. Yarışmaya Gençlik Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla katılan Bilge Kağan Yılgın (13), 200 Metre Karışık, 50 Metre Serbest, 100 Metre Serbest, 200 Metre Serbest, 400 Metre Serbest, 50 Metre Sırt Üstü, 100 Metre Sırt Üstü, 50 Metre Kurbağalama, 100 Metre Kurbağalama, 50 Metre Kelebek ve 100 Metre Kelebek branşlarının tamamında birinci gelerek 11 altın madalya kazandı. Elde ettiği büyük başarıyla hem ailesini hem de Uşak’ı gururlandıran Bilge Kağan, antrenmanlara hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Hedefim 2024 Allah nasip ederse Londra şampiyonası ve 2026 Amerika. Eğer 2024’de Londra’ya gidersem rakiplerime başarılar diliyorum. 2026’da Amerika’ya gideceğim kesin olduğu için buradan yine rakiplerime başarılar diliyorum. İşleri çok zor olacak" şeklinde konuştu.

Antrenör Coşkun Kozak: "Bilge Kağan’ın sporun içinde olması bizim için çok kıymetli"

Bilge Kağan Yılgın’ın antrenörü Coşkun Kozak da Bilge’nin bu noktaya gelip, bu dereceleri elde etmesinin çok kıymetli olduğunu söyledi. Antrenör Kozak, "Bilge Kağan’ın orda olması bizim için çok kıymetli, Bilge Kağan’ın sporun içinde olması bizim için çok kıymetli. Biz zaten çalışmalarımızı yaptık ve onu 11 tane altın madalya ile taçlandırdık. Onların aslında çok fazla önemi yok. Önemli olan şey aslında özel sporcuların, spor alanında devam etmesi, bizim içimizde olması, toplum içerisinde olması bizim için daha kıymetli olan bir şey, Bilge Kağanla gurur duyuyoruz” diye konuştu.

"Üçüncü gününde 750 metre sırt üstü yüzüşünü gösterdi"

Bilge Kağan’ın kişilik ve karakteri hakkında da açıklamalarda bulunan Kozak, Bilge Kağan’ın antrenmanların üçüncü gününde sırt üstü 750 metre yüzdüğünü ve çok değerli bir insan olduğunu kendilerine ilk günden hissettirdiğini söyledi. Kozak, "Bizim Bilge Kağanla hedef noktamız tamamen Avrupa yönündeydi, tamamen çalışmalara bu yönde bakmıştık. Zaten oradaki dereceleri takip ediyoruz. Ne yaptığımızı, nasıl çalışmamız gerektiğini Bilge Kağan ile çok daha iyi biliyoruz. Bilge Kağan, bunu algılayabilecek düzeyde. İlk başlarda ne çalıştığını bilmiyordu, sadece yüzüyordu. Şu anda şampiyonalara katıldı, şampiyonalardan dereceler elde etti. Mersin ve Antalya’da çok büyük işler başardı. Şu anda Bilge Kağan Avrupa yönünde ilerliyor, inşallah emeklerimizin karşılığını güzel bir şekilde alacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Anne Gülşah Yılgın: "Bilge Kağan başarı odaklıdır"

Bilge Kağan’ın annesi gururlu annesi Gülşah Yılgın ise Bilge’nin hedef odaklı bir çocuk olduğunu, zihinsel ve fiziksel kapasitesinin üzerine çıkmak için her zaman çalıştığını söyledi. Anne Yılgın, “Bilge Kağan hedefine odaklı bir çocuktur. Zihinsel ve fiziksel kapasitesinin üzerine her daim çıkmak için çabalamıştır ve çabalamaktadır. Tabi ki bunu da hocamız antrenörümüz Coşkun Kozak hocamın’ da etkisi büyüktür. Bilge Kağan hedefine odaklı olduğu için başarılarından ve başaramadığı, takıldığı noktalarda nasıl alışabileceği yönünde kendi kendine düşünür. Bizimle ve antrenörü ile iletişim kurar, nasıl bu işin üstesinden gelebileceği yönünde sürekli bağlantı içerisindedir. Bilge Kağan başarı odaklıdır. Bilge Kağan özel bir çocuktur, otizm rahatsızlığı vardır. Bu zamana kadar okul hayatında ilk okulun ilk evrelerinde zorluklar yaşadı. Onu da biz kendisine her yönden destek olarak, arkasında durarak, istediği istemediği yönlerde, yardımcı olabileceğimiz yönlerde hep destek olduk, kendisine bırakılması gereken konularda da kendisine bırakarak yanında olduğumuz belirttik gösterdik” ifadelerini kullandı.