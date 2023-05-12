Eskişehir il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından engelli bireylerin yaşam boyu eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezine bağlı olarak Özel Yürekler Kurs Merkezi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticileri ve engelli kursiyerlerin katılımıyla Özel Yürekler Kurs Merkezi açılışı gerçekleştirildi. Merkez, özel bireylerin toplum içinde bağımsız yaşamalarına yönelik temel yasam becerilerini geliştirmelerine imkan sağlamak, uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç-gereç kullanarak, eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yeteneklerini geliştirmek, özel bireylerin sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek, iş ve meslek alanları ve hayata hazırlanmaları için katkı sağlamak amacıyla öğrenci ve velilere yönelik kurslar düzenleyecek.