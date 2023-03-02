Kocaeli’de özel bireyler depremzedelerin üşümemesi için atkı örüyor. Özel yeteneklerin el emeği göz nuru atkıları özenle paketlenerek, afet bölgelerine ulaştırılacak.

Kocaeli’de özel bireyler depremzedelerin üşümemesi için atkı örüyor. Özel yeteneklerin el emeği göz nuru atkıları özenle paketlenerek, afet bölgelerine ulaştırılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, asrın felaketinden etkilenen vatandaşlar için anlamlı bir çalışma başlattı. Merkezdeki eğitimlere katılan özel bireyler, uzman eğitmenleri eşliğinde depremzedeler için atkı örüyor. Özel bireylerin el emeği göz nuru ördüğü atkılar, özenle kolilere konularak, afetten etkilenen vatandaşlara ulaştırılacak.

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde örgüden seramiğe kadar birçok alanda çalışmalar yaptıklarını ifade eden 20 yaşındaki özel birey Ceren Ergül, "Burada el sanatları yapıyoruz, örgü örüyoruz, seramik yapıyoruz. Depremzede arkadaşlarımıza kendi ellerimizle atkı ördük. Isınsınlar yeter. Onlara dua edeceğiz" dedi.

"Yaklaşık 25-30 tane atkı oldu"

Afetten etkilenen vatandaşlara yardımcı olabilmek için çalıştıklarını söyleyen El Sanatları Öğretmeni Şebnem Acar, "Ülkemizi etkisi altına alan bu deprem sürecinde ilk günden itibaren çocuklarımızla ’Ne yapabiliriz?’ diye düşündük. Elimizden geldiğince el sanatları atölyesinde onlar için akıllı iplerle atkı örmeye başladık. Yaklaşık 25-30 tane atkı oldu. Daha da devam ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda oradaki gençlerimizle buluşturacağız" diye konuştu.

"Deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi kişilere yollayacağız"

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Birim Sorumlusu Serkan Bakıroğlu ise "Burada öğrencilerimizle birlikte el sanatları ürünleri sergiliyoruz. Atölyemizde çocuklarımızla beraber bir atkı organizasyonu gerçekleştirmek istedik. Burada ürettiğimiz atkılarımızı deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi kişilere yollayacağız" ifadelerini kullandı.