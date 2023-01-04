Dünyada 5 ülkede, Türkiye’de ise sadece Afyonkarahisar’da bulunan ‘Yumurta Müzesi’nde zanaatkarların oyma ve boyama tekniği ile Anadolu motifleri ile süslenen yumurtalar görenleri kendisine hayran bırakırken, müzeden dünyada sadece 6 tane bulunması ise bir başka hayranlık uyandırıcı konu oluyor.

Dünyada 5 ülkede, Türkiye’de ise sadece Afyonkarahisar’da bulunan ‘Yumurta Müzesi’nde zanaatkarların oyma ve boyama tekniği ile Anadolu motifleri ile süslenen yumurtalar görenleri kendisine hayran bırakırken, müzeden dünyada sadece 6 tane bulunması ise bir başka hayranlık uyandırıcı konu oluyor.

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan İsmail Kumartaşlı Yumurta ve Sanatları Merkezi, sanat eserine dönüşmüş yumurtalarla birlikte vahşi yaşam ırklarından pek çok hayvanın yumurtasına ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıyan müzede 22 şehirden gelen farklı ırkların yumurtaları ve çeşitli sanatkârların yumurta kabukları ile yaptıkları eserler sergileniyor.

“Böylesine önemli bir müzeyi görüyoruz”

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, kentin Türkiye’de önemli bir yumurta üretim merkezi olduğu için böyle bir müzeye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Tanır, “Afyonkarahisar’da neden ‘Yumurta Sanatları ve Müzesi’ var? sorusunu sıklıkla duyuyoruz. Ülke genelindeki 100 milyon tavuk envanterinden yaklaşık 25 milyonu Afyonkarahisar’da bulunuyor. Dolayısı ile yumurta ile ilgili böyle bir müze yapılması çok anlamlı. Bu alanda dünyada 5 müzeyi görüyoruz. ABD, Romanya, Avusturalya, Ukrayna ve Çin olmak üzere, birisi de Türkiye’de bulunuyor. Dolayısı ile böylesine önemli bir müzeyi görüyoruz” dedi.

“Özel sektörle kamu işbirliği ile kurulan bir müze”

Müzede bulunan eserlerin Anadolu motifleri ile süslenmesinin Türk kültürünün gelecek nesilleri aktarılması noktasında da önemli olduğuna dikkat çeken Tanır, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Burada 240 canlı ırkının yumurtasını ve 9 şehirden 10 sanatçının eserlerini görüyoruz. Burada yumurtalarda oyma ve boyama tekniği uygulanarak ortaya çıkan eserler var. İçerisinde bulundurduğu eserlerden dolayı çok özellikle bir müzeden bahsediyoruz. Müzenin bir başka boyutu ise İsmail Kumartaşlı’nın oğlu Mehmet Kumartaşlı tarafından sponsorluk desteği olan, yani özel sektörle kamu işbirliği ile kurulan bir müze olması sebebiyle de önemli bir müze. Burada tavuklar ile ilgili yumurtaları bulundururken, bunun yanında vahşi ırklara ait yumurtaları da müzede sergileyerek halkımızla buluşturduk. Müzede yer alan yumurtaların içerisinde oyma ve boyama sanatları var. Anadolu’nun motiflerini bu eserlerde sanatçılarımız işlemişler.”