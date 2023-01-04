Bursa’da yolda bulduğu 750 bin liralık çeki, sahibine teslim eden 61 yaşındaki Suriyeli Muhammed Emir, insanlık dersi verdi.

Bursa’da yolda bulduğu 750 bin liralık çeki, sahibine teslim eden 61 yaşındaki Suriyeli Muhammed Emir, insanlık dersi verdi.

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde arkadaşını ziyarete gittiği sırada, yerde çek gören Muhammed Emir (61), eline aldığında üzerindeki meblağa inanamadı. Yerden aldığı çeklerle Muhammed Kerim’in yayına giden Emir, çeklerin sahibine ulaşmak istedi. Çeklerin üzerinde yazan firmaya internetten ulaştıklarını belirten Muhammed Kerim, “Emir bizim yanımıza geliyordu. İş hanının girişinde yerde çeki görünce almış. Ne yapacağını bilemediği için bizde üzerinde yazan firmaları aradık. Hem yazan hem de yazılan firmaya ulaştık. Bir haksızlık olmasın diye ikisinden de teyit aldık. Daha sonra çek yazılan kişi gelip aldı” dedi.

İyi insanların bitmediğini belirten Muhammed Kerim, “Emir Suriye’den geldi. Sosyal medyada görüyoruz. Hem Suriyelileri kötülüyorlar. Kötülükler her zaman göz önünde olur. Böyle yapılan iyilikler ise görülmez. Çekleri teslim ettiğimiz kişi, Emir’e bulduğu çeklere karşılık ne istediğini sordu. Bir teşekkür yeteceğini duyunca duygulandı” diye konuştu.

Bursa’da tek başına yaşıyan Emir, geçimini ise Suriye’deki ailesinden gelen destek ve gündelik yaptığı işlerden kazandığı para ile sağlıyor.