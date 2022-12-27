Bilecik’te yılbaşının vazgeçilmez yiyeceklerinden olan kuruyemişin satışı gelen zamlara rağmen hareketli.

Bilecik’te yılbaşının vazgeçilmez yiyeceklerinden olan kuruyemişin satışı gelen zamlara rağmen hareketli.

Bilecik’te yılbaşına sayılı günler kala kuruyemiş tezgâhlarında yoğunluk yaşanırken, vatandaş geçen seneye göre nerdeyse 2-3 katına çıkan fiyatlardan şikâyet etti. Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez eğlencesi olan çerez ve kuruyemişe ilgi artarken esnaf, vatandaşın en çok karışık çerezi tercih ettiğini belirtti.

20 yıldır kuruyemişçilik yapan İlhan Öztürk, yılbaşı öncesi tüm hazırlıkların tamam olduğu, birçok müşterisinin siparişlerini verdiğini anlatarak, "Kuruyemişlerimizi dışarıda kendimiz kavuruyoruz. Ay çekirdeği, kabak çekirdeği, tuzlu fıstık, badem, kajularımızı sıcak sıcak müşterilerimize sunuyoruz. Hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz hemen hemen. Yani yılbaşına hazırız. Geçen seneye göre fiyatlarımız üreticinin maliyetlerinden dolayı tabi 2-3 katı fazla. Mazot, gübre ve tohumdan dolayı. Fakat bir rehavet var bu artık insanların yılsonunda en ucuz olan çekirdekte olsa evine kuruyemiş girmek zorunda. Ama pahalı ama ucuz bir şekilde insanlar zor da olsa alıyorlar. Tuzlu fıstık, karışık ve ay çekirdeği, kabak çekirdeği, karışıklarda taleplerimiz yoğun. Bunların yanında cips, kola onlarda gidiyor. 2023’ün hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.

"Bu piyasa şartları altında zamlı olmasına rağmen fiyatları uygun buldum"

Müşteri Nedret Tosun ise, "Yılbaşı alışverişi için geldim. Fiyatlar gayet uygun. Bu piyasa şartları altında zamlı olmasına rağmen fiyatları uygun buldum" dedi.