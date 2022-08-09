Avcılar Bilim Sanat Merkezi’nde, BİLSEM öğrencilerinin yaz okulu kapsamında katıldığı "Özel Yetenekli Öğrencilerle Gökyüzü Keşfi" atölyesi tanıtıldı. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "İstanbul’da da 21 bilim sanat merkezinde 232 tane atölyede çocuklarımıza bilim sanat adında atölyeler sunma imkanı oluşturduk" dedi.

Avcılar Bilim Sanat Merkezi’nde, BİLSEM öğrencilerinin yaz okulu kapsamında katıldığı "Özel Yetenekli Öğrencilerle Gökyüzü Keşfi" atölyesi tanıtıldı. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "İstanbul’da da 21 bilim sanat merkezinde 232 tane atölyede çocuklarımıza bilim sanat adında atölyeler sunma imkanı oluşturduk" dedi.

Projesi Avcılar Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yürütülen ve TÜBİTAK’ın "Doğa ve Bilim Okulları" proje kategorisinde desteklediği "Özel Yetenekli Öğrencilerle Gökyüzü Keşfi” atölyesinin tanıtımı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’nın katılımıyla yapıldı. Yaz okulu kapsamında İstanbul’da 21 bilim sanat merkezinde 232 tane atölye bulunan ve bu atölyelerden biri olan Havacılık ve Uzay Atölyesi’nde öğrenciler gökyüzü gözlemi, Planetaryum’da güneş sistemi ve teleskopla gökyüzü gözlemi yapıyor. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, bilim ve sanat atölyelerinin öğrencilere çok yönlü gelişme imkanı sunduğunu söyledi. Yazıcı, 2022-2023 eğitim öğretim yılının yaklaşmasıyla birlikte yapılan çalışmaları da anlattı.

"Buradaki atölyeler öğrencilerimize çok yönlü gelişme imkanı sunuyor"

Atölyelerin öğrencilere çok yönlü gelişme imkanı sunduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Bugün Avcılar Bilim Sanat Merkezi’ndeyiz. Milli Eğitim Bakanlığımız Türkiye’deki bütün illerde bilim sanat merkezlerinde yaz okullarını ilk defa çok etkin bir şekilde devreye soktu. İstanbul’da da 21 bilim sanat merkezinde 232 tane atölyede çocuklarımıza bilim sanat adında atölyeler sunma imkanı oluşturduk. Çocuklar bir yandan da yaz tatilini çok daha etkili ve verimli geçirmesini sağlayacak bir çalışma oldu. Sadece öğrenciler değil öğretmenlerimiz de tatilde bulundukları bilim sanat merkezlerinde görev alma imkanı buldular. Bu hareketliliği Türkiye genelinde çok iyi bir şekilde oluşturmaya gayret ettik. MEB’in burada açtığı belki bilim sanat merkezi atölyelerinde sizler de gördünüz öğrencilerimize çok yönlü gelişme imkanı sunuyor" ifadelerini kullandı.

"Okullarımızda gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz"

Okullarda gerekli hazırlıkların yapıldığını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Bakanlığımız onarım ve donatım bütün ihtiyaçlarımızı hızla İstanbul’a aktardı. Biz de bu bağlamda gerekli onarım bakım çalışmalarımızı hızlandırmış olduk. Şu anda İstanbul’da bütün okul yöneticilerimizin aralıklı olarak bütün eğitim öğretim hazırlık çalışmaları devam ediyor. Kayıt alanlarımızı gözden geçiriyoruz. Kayıt alanlarımızdaki hareketliliğe göre öğrencilerimizin sayılarındaki değişimi hassasiyetle izliyoruz. Çalışmalar içerisine öğrencilerimizin LGS sonuçlarını aldık. Yüzde 95 oranında öğrencilerimizde yüksek oranda yerleşim gerçekleşti. Nakil dönemlerimiz başladı. Onları tamamladık. Kendi öğrencilerimizin bu hafta ilçe yerleştirme komisyonlarında öğrencilerin yerleşim süreçlerini takip ediyoruz. Bu şekilde bir aksaklık olmadan eğitim öğretim yılımıza başlayacağız. Bir yandan okullarımızın hijyen ve diğer kontrolleri sağlanıyor. Geçen sene bakanlık çok önemli bir katkıyla okulları yüz yüze eğitime devam ettirdi. Burada bakanımızın bu sürecin milli güvenlik haline dönüştüğünü ifade etmesi de çok değerliydi. Okulları kapatmadan eğitim öğretimi sürdürdük. Bu yıl hedefimiz bunu sağlamak. O nedenle okullarımızda gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. Öğrencilerimizin de yaz döneminde hem eğlenerek hem dinlenerek zaman geçirmelerini öğrenmeden vazgeçmemelerini aileleriyle arkadaşlarıyla mutlaka kaliteli zaman geçirmelerini öneriyoruz. Eğitim öğretim açıldığında da sağlıkla neşeyle okullarına gelmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

"Buranın eğitimini seviyorum"

Verilen eğitimden mutluluk duyduğunu anlatan 9 yaşındaki İnci Duru Türktanır, "Burada gezegenleri gezegenlerin adlarını, güneş sistemini, isimlerini ve sıralanışlarını öğreniyoruz. Günlerim çok güzel geçiyor. Yaz tatilimi böyle güzel etkinliklerle geçirmek beni çok mutlu ediyor. Buranın eğitimini seviyorum" dedi.

"Yeni şeyler öğreniyorum"

Havacılık ve Uzay Atölyesinde yeni şeyler öğrendiğini dile getiren 12 yaşındaki Bulut Yolsal, “Burada aldığım eğitimleri kardeşime anlatıyorum. Farklı yeni şeyler öğreniyorum. Güneş sistemini gezegenleri saman yolu galaksisini öğreniyorum. Yeni şeyler öğrenmiş oluyorum. Kendimi mutlu hissediyorum" şeklinde konuştu.