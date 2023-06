2022-2023 Yılı Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Kız-Erkek Türkiye Birinciliği Müsabakaları, Nevşehir’de başladı.

Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Kız - Erkek Türkiye Birinciliği Müsabakaları, yaklaşık bin sporcu ve antrenörün katılımıyla başladı. Atletizm, gülle, yüzme ve masa tenisi branşlarında yapılacak olan mücadeleler, ilk olarak atletizm yarışları ile başladı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Atletizm Tartan Pistin’de gerçekleşen mücadelelere çok sayıda özel yetenekli sporcu, antrenör ve veli katıldı. Müsabakaların açılış seremonisine katılan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, yaptığı konuşmada, "3 kategoride gerçekleşecek olan ve yaklaşık 1000 özel sporcunun katıldığı okul sporları özel sporcularını ilimizde 6 gün misafir etmenin gurunu yaşıyoruz. Nevşehir spor şehri, Nevşehir hoş görü şehri, Nevşehir kardeşlik ve dostluk şehri, doğasıyla, coğrafyasıyla, yer altı şehirleriyle, doğal güzellikleriyle Türkiye’nin ve Dünya’nın ön plana çıkmış olan bu masalsı bu fantastik şehirde böyle güzel bir organizasyonun yapılması hem gelen sporcularımız açısından hem de bizler açısından çok büyük bir gurur” dedi.

Atletizm yarışmalarında Down Yıldız Atletizm Kızlar kategorisinde 100 metrelik koşuda Van’dan katılan Esmanur Erol, 300 metrelik koşuda Afyon’dan katılan Elif Aracı birinci oldu. Down Yıldız Atletizm Erkek kategorisinde 100 metrelik koşuda Giresun’dan katılan Yaşar Gülpınar, 300 metrelik koşuda Adana’da katılan Mehmet Çağlar Peker, Down Yıldız Erkekle Mozaik kategorisinde 300 metrelik koşuda, Konya’dan katılan Muhammet Erin Uysal birincilik elde etti. Özel Sporcular Down Gülle Yıldız Müsabakaları’nda Down Gülle Yıldız Kızlar kategorisinde Mersin’den katılan Yağmur Dölek, Mental Yıldız Kızlar kategorisinde Tokat’tan katılan Nazan Hamarat zirvede yer aldı. Otizm Yıldız Kızlar kategorisinde 100 ve 300 metrelik koşuda Sakarya’dan katılan Zeynep Çakar birinci oldu. Otizm Yıldız Erkek kategorisinde 300 metrelik koşuda, Arif Samet Tüfekçi ilk sırada bulundu.

Mental Yıldız Kızlar kategorisinde 100 metrelik koşuda, Kütahya’dan katılan Hesnanur Aslan, 300 metrelik koşuda Kütahya’dan katılan Sevimnur Küçüktekin birinci oldu. Mental Yıldız Erkek kategorisinde 100 metrelik koşuda, Ardahan’dan katılan Muhammed Yılmaz, 300 metrelik koşuda Ankara’dan katılan Kaan Ünlü ilk sırada kendilerine yer buldu.