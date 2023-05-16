Kütahya Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaretinde devletin engellilere verdiği önemin altını çizen Vali Ali Çelik, 18 yaş ve üzeri kadın ruhsal engelli bireylere hizmet veren merkezde psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimcilerin görev yaptığını belirtti.

Kütahya Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret eden Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile birlikte engelli vatandaşların gösterilerini izledi.

Merkezde kalan engelli vatandaşların şiirleri, halk oyunları gösterileri büyük beğeni topladı. Vali Çelik, gösterilerin ardından el emeği göz nuru eserlerin sergilendiği alanda engelli bireylerin el emeği göz nuru çalışmalarını inceledi. Eserlerin güzelliklerine hayran kaldığını ifade eden Vali Çelik, yeteneklerini takdir ettiğini belirterek teşekkür etti.

Merkezdeki engelli vatandaşların hayata tutunmaları için yapılan çalışmaların önemine dikkat çeken Vali Çelik, 40 engelli ve 28 depremzede vatandaşın hizmet aldığı merkezde psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimcilerin görev yaptığını belirtti. Vali Çelik 40 engelli ve 28 depremzede vatandaşın hizmet aldığı merkezin, 2 blok ve 8 evden oluştuğunu aktardı.

Ziyaret esnasında müdürlük bünyesine bağışlanan ev ve odaların bağışçılarına teşekkür belgesi de Vali Çelik tarafından verildi.