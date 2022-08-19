Malatya’da üniversite adayı öğrenciler, İnönü Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi’nin gerçekleştirdiği özel yetenek sınavı parkurunda zamana karşı yarıştı.

Malatya’da üniversite adayı öğrenciler, İnönü Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi’nin gerçekleştirdiği özel yetenek sınavı parkurunda zamana karşı yarıştı.

İnönü Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesine öğrenci alımı için gerçekleştirilen özel yetenek sınavına, bin 577 erkek, 708 kadın olmak üzere toplamda 2 bin 285 aday başvurdu. Sınava giren öğrencilerden başarılı olan 145’i eğitim görmeye hak kazanacak. Geçtiğimiz gün başlayan ve 21 Ağustos’a kadar devam edecek olan yetenek sınavı sosyal medya üzerinden canlı yayınlanıyor.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, fakültelerinin köklü ve bölgede en fazla tercih edilen fakülte olduğunu belirterek, “ Özel yetenek sınavında, öğretmenlik, antrenörlük, engellilerde beden eğitimi ve spor eğitimi öğretmenliğine öğrenci alımı yapıyoruz. Sınavımız 5 gün sürecek. Şuan toplamda 2 bin 285 başvurumuz var bunun bin 577’si erkek, 708’i kadın, 33 tanesi milli sporcu ve 24 tanesi ise engelli adaylardan oluşuyor. Sınavımızın içerisinde 20 metrelik bir sürat testimiz var ve sonrasında ise belli motorik özellikleri ölçtüğümüz bir koordinasyon parkurumuz var. Adaylarımız bu iki parkura girerek aldıkları dereceler ile bir sıralamaya tabi tutuluyorlar” dedi.

Sınav sürecinin sosyal medya üzerinden canlı bir şekilde izleneceğini ve tüm süreci şeffaf bir şekilde paylaştıklarını belirten Gündoğdu, “Sınav süresi boyunca tüm adaylarımızın sorunları ile eğitmenlerimiz birebir ilgilenerek bu süreci en sağlıklı şekilde tamamlamayı planlıyoruz. Bizler burada yaptığımız sınav itibariyle Türkiye’nin en objektif sınavını gerçekleştiriyoruz. Şuan sınavımız sosyal medya üzerinden canlı olarak tüm dünyadan izlenebiliyor. Bu sayede adaylarımızın sınav konusunda akıllarında hiçbir şüpheye yer bırakmıyoruz” diye konuştu.