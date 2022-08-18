Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen 2022-2023 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavı yapıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen 2022-2023 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavı yapıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesinin bahçesinde açık alanda düzenlenen Resim Bölümü için gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavı’na Türkiye’nin değişik illerinden birçok aday müracaat etti.

Sınav öncesi sınava katılan tüm öğrenciler başarı dileklerini ileten Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, Güzel Sanatlar Fakültesinin ilk olarak 2020-2021 yılında Resim Bölümüne öğrenci aldığını ve bu yıl üçüncü sınavı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kavukçu, sınava 300 öğrencinin müracaat ettiğini bunlardan 30 kişinin alınacağını belirtti.

Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavında başarılı olan öğrencilerin sınav sonuçları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi web sayfasında duyurulacak.

Sınava giren öğrencileri ziyaret eden Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent’te adaylara başarı temennisinde bulunarak özel yetenek sınavına öğrenci adaylarından yoğun ilgi olduğunu ifade etti.