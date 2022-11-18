Afyonkarahisar’da yaşayan endüstri mühendisi Ahmet Gürel, babasından devraldığı tesiste teknoloji ile entegre olarak yazılım üretiyor. Ürettiği yazılımları endüstriyel ekipmanlar ve robotlarda kullanan Gürel, Afyonkarahisar’dan çeşitli ülkelere ihracat köprüsü kuruyor.

Afyonkarahisar’da yaşayan endüstri mühendisi Ahmet Gürel, babasından devraldığı tesiste teknoloji ile entegre olarak yazılım üretiyor. Ürettiği yazılımları endüstriyel ekipmanlar ve robotlarda kullanan Gürel, Afyonkarahisar’dan çeşitli ülkelere ihracat köprüsü kuruyor.

Ahmet Gürel, doğal taş ve mermer sektörleri başta olmak üzere otomotiv sektörüne de yazılım üretiyor. Makine üretiminde teknoloji ile entegre bir şekilde üretim yapan Gürel, 1986’dan bu yana faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, “Endüstriyel robot entegrasyon ve yazılımlarını üreten bir firmayız. 1986 yılında kurulduk. 2010 yılına kadar konveksiyonel mermer ve doğallaş işleme makineleri ürettik. Şuanda da endüstriyel robotlar üretiyoruz ve teknoloji ile harmanlayarak üretiyoruz. Yazılımlarını ve elektronik alt yapılarını tamamen kendi bünyemizde üreterek devam ediyoruz.” dedi.

"Rusya, Bulgaristan, Almanya, İtalya gibi ülkelere ihracatımız bulunmaktadır

Ülke ekonomisine katkı sağlayan tesisten pek çok ülkeye ihracat gerçekleştiren Gürel, faaliyet alanlarını şöyle anlattı:

“Şu anda ihracatımız var en son Irak’a yaptık ihracatımızı. Bunun haricinde Rusya, Bulgaristan, Almanya, İtalya gibi ülkelere ihracatımız bulunmaktadır. Robotlarımız ağırlıklı olarak doğal taş sektöründe kullanılıyor. Onun haricinde robotlarımız özel olarak yaptığımız projelerde de otomotiv sektöründe de yer almaktadır. Buralarda taşıma ve işleme işleri yapıyor. Katma değerli üretim üzerine aslında çalışıyoruz biz normalde. Yaptığımız ürünlerin daha katma değerli nasıl yapılabilir onun üzerine çalışıyoruz. AR-GE çalışmalarımızdan bahsetmek istersek; şuanda yurt dışından aldığımız bazı parçalarımız var bu parçaların tamamını millileştirmeye çalışıyoruz. Bunlar üzerinde çalışıyoruz. Özellikle ölçme sistemleri var. Bunların üzerinde hem yazılımsal olarak hem de mekanik olarak kendi bünyemizde üretmeye çalışıyoruz şuanda.”