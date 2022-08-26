Kütahya’daki her iki trafik kazası da saniye saniye KGYS kameralarına yansıdı.

Kütahya’daki ikinci trafik kazası ise maddi hasarla atlatıldı. Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Germiyan Kavşağı’nda iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Kütahya Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedilen trafik kazası görüntülerini paylaştı.

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