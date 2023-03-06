Çanakkale’nin Biga ilçesinde 13 yaşında çırak olarak başladığı kispet dikim mesleğini 67 yıldır sürdüren İrfan Şahin (80), yaklaşık 16 bin kispet dikti. İrfan ustanın el yapımı kispetlerini giyen pehlivanlardan 4’ü altın kemer almayı başardı. Bigalı Kispet ustası İrfan Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 2012 yılında Somut Olmayan Kültür Mirası Yaşayan İnsan Hazinesi seçildi.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 13 yaşında çırak olarak başladığı kispet dikim mesleğini 67 yıldır sürdüren İrfan Şahin (80), yaklaşık 16 bin kispet dikti. İrfan ustanın el yapımı kispetlerini giyen pehlivanlardan 4’ü altın kemer almayı başardı. Bigalı Kispet ustası İrfan Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 2012 yılında Somut Olmayan Kültür Mirası Yaşayan İnsan Hazinesi seçildi.

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Eğridere köyünde 1942 yılında doğan İrfan Şahin, 13 yaşında Mustafa ustanın yanına kispet dikimi için çırak olarak girdi. Mustafa usta ile beraber Türk ata sporu yağlı güreşin pehlivanlarına kispet diken İrfan Şahin, 1967 yılında ustası hayatını kaybedince 25 yaşında kispet ustası oldu. Yaklaşık 16 bin kispet dikti. İrfan ustanın el yapımı kispetlerini giyen pehlivanlardan 4’ü altın kemer almayı başardı. İrfan Şahin, halen mesleği yapan Samsunlu Uğur Kesen, Bigalı Mehmet Derse ve Manisalı Murat Boncuk’u yetiştirip, mesleğin devamını sağladı. Bigalı Kispet Ustası İrfan Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 2012 yılında Somut Olmayan Kültür Mirası Yaşayan İnsan Hazinesi seçildi.

Kispet sanatına 13 yaşında başladığını belirten kispet ustası İrfan Şahin, “67 yıldır bu meslek içindeyim. Çırak olarak başladığım Mustafa ustamın yanında bu kispet işi çok hoşuma gitti. Benim ustam hayvanlara yularlar, eğerler yapıyordu. O zamanların yiğit pehlivanları İbrahim Karabacak Mehmet Ali Yağcı, Kör Sezai, Ordulu Mustafa, Kara Ali kispetlerini yaptırmak için geliyorlardı. Bende kispetlerini tamir ediyordum. Ama canı gönülden bu işi yapıyordum. Askere gidip geldikten sonra ustamın yanında başladım. Bu mesleğe vakıf oldum. Ustan bütün işleri bana bıraktı. Ustam 1967 yılında vefat etti. Türkiye’de iki tane kispet ustası vardı. Bir tanesi İstanbullu Hidayet usta, diğeri ise Bigalı Mustafa Ustaydı. Hidayet usta da vefat edince, 26 yaşında Türkiye’de tek olarak kaldım. Bütün yiğit pehlivanlar ama ustam çok gençsin, bizi öksüz, yalnız bırakma dediler. Allah bana güç kuvvet verdi. Bu yiğit pehlivanları ne öksüz, ne de yalnız bıraktım. Ve yiğit pehlivanlardan çok saygı ve sevgi gördüm. Bugüne kadar yaklaşık 16 bine yakın kispet diktim. 4 tane altın kemer sahibi olan yiğit pehlivanların kispetini dikmek bana nasip oldu. UNESCO’dan geldiler. Sen bu mesleği 50-55 sene yapmışsın. Dosya hazırlandı. Sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 2012 yılında Somut Olmayan Kültür Mirası Yaşayan İnsan Hazinesi seçildim. Bu deri kokusunu almadan duramıyorum. 67 yıldır bu mesleği yapıyorum. Rahmetli Süleyman Demirel, Turgut Özal’a bedenine göre kispet yaptım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başbakan iken kendisine kispet yaptım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen sene Biga’ya geldiğinde de, Biga Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan, İrfan abi Cumhurbaşkanımıza bir tane kispet hediye edelim dedi. Kendisine bedenine göre kispet hediye ettim. Tabi verilen bu kispetlerin hepsi müzede kispetlerin üzerinde Biga yazıyor. Çanakkale’yi, Biga’yı en iyi şekilde tanıtıyoruz. Birçok bölgelerde bu yiğit pehlivanları kispetsiz, öksüz bırakmadık. Allah nasip ederse de bırakmayacağız” dedi.