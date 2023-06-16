Bilecik’in Bozüyük ilçesinde en eski televizyon tamircisi olan 68 yaşındaki Enver Dülger, teknolojinin gelişmesiyle günümüzdeki televizyonların kalite bakımından çok fazla yükseldiğini söyledi.

1976 yılında Eskişehir Teknik Lisesi Elektronik Bölümünden mezun olduktan sonra elektronik ile iç içe olduğunu belirten Dülger, lambalı televizyonlardan bu yana mesleğini sürdürdüğünü söyledi. 45 yıldır televizyon tamirciliği yapan Dülger, "1978 yılında dükkân açtım. Bir elektronik teknisyeni olarak elektronik çağın en güzel dönemlerine bizzat şahit oldum. Tüplü televizyondan günümüze kadar, siyah beyaz dönemden renkli döneme, renkliden LCD televizyonlar, LCD’den LED televizyonlara kadar teknolojinin hızlı bir şekilde değişimine bizzat şahit olarak ve mesleğimin içerisinde bunların tamir ederek bugüne geldik. Her mesleğin kendine göre bir zorluğu var, ama esnaflığın şartlarına, kurallarına uyduktan ve işi de bildikten sonra her zorluğun üstesinden rahat bir şekilde geliyoruz. Malzeme tedariki çok iyi. Onun için çok fazla bir zorluğumuz yok. Tüplü televizyon döneminde malzeme sıkıntıları biraz fazlaydı. Malzeme bulmakta biraz zorlanıyorduk. Tabi o zamanki teknolojiyle yapılan arıza durumları çok daha fazla yüksekti. Teknoloji geliştikçe arıza olayları düştü. Televizyon kaliteleri yükseldi. Ama sonuçta elektronik cihaz, insanoğlunun yapmış olduğu bir alet. Eninde sonunda bozulmaya mahkûm” dedi.